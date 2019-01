Obedecer a la Policía Nacional con un solo 'click'

Una de las últimas recomendaciones en materia de ciberseguridad a cargo de la Policía Nacional rezaba así en Twitter: "Una tirita, un posit... Tapa tu webcam cuando no la utilices y evita que extraños se 'cuelen' en tu habitación". El consejo no es para nada baladí, aún más si tenemos en cuenta las advertencias de las principales firmas de seguridad informática, que nos adelantan que los ataques van a ser cada vez más sofisticados. Cualquier precaución es poca si queremos mantener a salvo nuestra privacidad, nuestros datos

Las compañías fabricantes de dispositivos no se han quedado con los brazos cruzados y suman ahora nuevas herramientas para estar a salvo de este tipo de ataques. Sin ir más lejos, HP ha incorporado a su última familia de equipos portátiles premium un indicador luminoso que avisa al usuario de cuándo está funcionando la webcam. La lucecita se enciende del mismo modo cuando la ha activado el dueño del equipo para realizar una videoconferencia o cuando la ha hackeado algún intruso en remoto con fines turbios. También su nueva línea HP Spectre incluye un interruptor que desconecta la cámara. Así podemos seguir las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad a golpe de un solo click, sin tener que estar pegando y despegando la clásica tirita cuando necesitamos utilizar la webcam y cuándo no.

Las herramientas de seguridad no acaban ahí. En el caso de los HP EliteBook 1030 y 1040 de la misma compañía también se ha incluido lo que en HP llaman SureView. En este caso, los ladrones de información no tienen por qué estar necesariamente en la otra esquina del mundo. Estos pueden encontrarse justo a nuestro lado, sentados en la misma fila del avión, en la mesa contigua de la cafetería en la que estamos trabajando Para esos casos, también basta pulsar una tecla y se activará un filtro de seguridad en la pantalla que impedirá ver nada más allá de los 35 grados. Solo quien esté justo delante de la pantalla podrá ver el contenido que está reproduciendo. Si nos apartamos de ese ángulo, todo se vuelve negro, da la impresión de que el usuario tenga la pantalla apagada. El HP EliteBook 1030 x360 G3, además, también presume de ser el convertible profesional de 13,3 pulgadas más pequeño del mercado.

Recuperar la información del disco duro borrado

Toda la gama HP EliteBook 1000 vienen provista de nuevas y variadas soluciones de seguridad y gestión, como HP Endpoint Security Controller, HP Sure Start Gen4 y HP Sure Run. En el caso concreto del HP EliteBook x360 1030, incorpora también HP Sure Recover con Embedded Reimaging. Esta última herramienta nos permite recuperar la información que creemos perdida del sistema incluso cuando el disco duro ha sido borrado. Esto es posible porque almacena la imagen del sistema de software en una memoria integrada. Así, no importa que se haya eliminado el disco duro ni que nos hayamos quedado sin conexión a Internet.

Explican desde la compañía HP que el HP EliteBook 1030 x360 G3 ha sido diseñado pensando en aquellos usuarios que trabajan sobre la marcha o teletrabajan con frecuencia, un paraguas bajo el que caben y se sienten cómodos cada vez más profesionales. De ahí que, aparte de las especificaciones de seguridad que incorpora, los ingenieros se hayan empecinado en reducir su tamaño al mínimo. Tanto han reducido los marcos que su pantalla de 13,3 pulgadas ha entrado en un chasis que habitualmente soporta una de 12 pulgadas. También con esa intención de hacer más liviano el equipo, podemos destacar que no supera el 1,25 kilogramo de peso. Tampoco el grosor en su punto máximo excede los 15,9 milímetros. Un único cuerpo de aluminio CNC ligero también hace alarde de resistencia al haber superado los Test Military Standard 810G.

En cuanto al diseño, incluye en su acabado detalles en corte de diamante. Entre el resto de las especificaciones técnicas del HP EliteBook 1030 x360 G3, destaca la conectividad opcional 4G Cat LTE, la posibilidad de trabajar lejos de cualquier enchufe durante 18 horas (incluyendo la opción de carga rápida), su sistema de audio Bang & Olugsen con cuatro altavoces y cuatro amplificadores y su lápiz activo. Este último también se convierte en el primero del mundo que incluye alerta de proximidad para notificar al usuario en caso de pérdida. Así, si lo dejamos abandonado, empezará a pitar para que volvamos sobre nuestros pasos y lo recojamos. También por aquello de facilitar el trabajo en exteriores, la pantalla incluye un sensor de luz ambiental que regula el brillo de forma inteligente a cada situación (como solemos encontrar en los smartphones) y también sus 700 nits de luminosidad hacen que podamos trabajar incluso a plena luz del sol.

Tanto el HP EliteBook 1030 x360 G3 como el HP EliteBook 1050 G1 ya están a la venta en España desde 1.499 euros.