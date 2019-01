Un fallo de Apple en FaceTime permite escuchar conversaciones antes de que el usuario acepte la llamada

Grave fallo de seguridad de Apple. Un error de la compañía de la manzana en FaceTime (el servicio de videollamadas) ha permitido escuchar conversaciones antes de que el usuario aceptase una llamada. Los responsables de la empresa ya se han puesto manos a la obra y preparan un parche para tapar esta brecha a través de una actualización del software iOS la próxima semana.

El bug (agujero de seguridad) se producía cuando un usuario hacía una videollamada a través de FaceTime y posteriormente añadía a más personas para crear un grupo. Es decir, un usuario llamaba a una persona por el servicio en cuestión y mientras esperaba a que le respondiesen, iba al menú para agregar a un tercero (incluso podría ser el mismo).

Al hacer estos pasos, el móvil iniciaba una videollamada grupal en la que el usuario que llamaba podía escuchar -en algunas ocasiones también ver- a la última persona invitada a la conversación sin necesidad de que hubiese descolgado, bastaba con marcar su número.

"Somos conscientes de este problema y hemos identificado una solución que se publicará en una actualización de software más adelante esta semana", ha asegurado un portavoz de Apple.

Ante ello, la compañía ha desactivado temporalmente la opción de hacer videollamadas en grupo para todos los usuarios de Apple con iOS 12.1 o superior hasta que solucionen el problema.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don't answer????#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ