Orange aumenta los datos de sus tarifas de solo móvil sin subir el precio

Orange España ha decidido convertir su oferta de sólo móvil como la referencia para aquellos usuarios que demandan grandes volúmenes de datos en sus smartphones. Con esa estrategia, el operador acaba de anunciar que a partir del próximo 20 de enero mejorará sus tarifas de solo móvil 'Go Top', 'Go Up' y 'Go On' con más volumen de datos pero sin incrementar los precios.

En concreto, la oferta 'Go Top' pasa de 25 a 40 GB, por lo que se convierte en la tarifa con más gigas de datos del mercado español, con un precio de 47,95 euros al mes. Esta propuesta incluye una segunda SIM sin coste mensual, aunque sí de 5 euros de activación, para su utilización en otro dispositivo. De la misma forma, la oferta 'Go Up' pasa de 12 a 20 GB, también con 'MultiSim' incluida, por 35,95 euros al mes y la 'Go On' aumenta de 7 a 10 GB, por 29,95 euros al mes. Las tres tarifas incluyen llamadas ilimitadas a destinos nacionales durante las 24 horas –sin establecimiento de llamada- y roaming en la Unión Europea.

A través de un comunicado, Orange ha explicado que si el cliente se lleva un terminal a plazos con Orange, además de no pagar intereses, también disfrutará de más gigas de datos en su tarifa durante 24 meses. En ese caso, la tarifa 'Go Top': 8 GB más (48 gigas cada mes); 'Go Up', con 8 GB más (28 gigas cada mes) y 'Go On', con 4 GB más (hasta los 14 gigas cada mes).

Al margen de lo anterior, y también desde el próximo 20 de enero, Orange recuperará la tarifa 'Habla', con llamadas ilimitadas y un bono de datos de 2,5 GB, a cambio de 25,95 euros al mes.

La última gran revisión de tarifas de Orange se produjo hace casi un año, cuando remozó sus ofertas tanto convergentes como solo móvil, con incrementos de entre tres y cinco euros.