Amazon Echo ha sido el regalo de la Navidad: los servidores de Alexa colapsaron ayer

Amazon ha vivido una campaña de Navidad de récord. La compañía ha comunicado que ha roto récords a nivel mundial en pedidos y compras a través de la plataforma siendo sus dispositivos los más vendidos.

A través de un comunicado, la compañía ha explicado que entre los artículos más vendidos de la temporada de vacaciones estuvieron los altavoces inteligentes Echo, así como sus enchufes que se conectan a Alexa. Tanto es así que el asistente inteligente sufrió una importante caída durante el día de ayer.

Los servidores de Alexa no pudieron aguantar las peticiones de usuarios y el servicio no estuvo disponible en todo el mundo durante varias horas. Según la web Outage, los principales reportes sobre la caída del servicio se produjeron en Europa, estando Reino Unido, Italia, España y Alemania entre los países afectados.

Esta caída de Alexa no sólo hizo que los usuarios no pudieran configurar sus altavoces, sino que aquellos que ya tenían uno de estos asistentes inteligentes no pudieran controlar las luces, enchufes, televisión o pudieran aprovechar algunas de las skills como poner música o pedir comida a domicilio.

Los usuarios se encontraron con un único mensaje de Alexa cuando se le solicitaba un comando: "Lo siento, estoy teniendo problemas para entenderte en este momento", incluso a algunos usuarios se les cambió el idioma y devolvía el mismo mensaje en inglés o se les desconfiguró por completo el sistema.

La propia Amazon ha comentado a través de su cuenta de soporte en Twitter que algunos dispositivos Echo en Europa han tenido conexiones intermitentes. Aunque el problema ya ha quedado resuelto y operan con normalidad.