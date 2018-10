China trollea a Donald Trump recomendándole que use un Huawei para evitar el espionaje

Huawei se ha dado contra un muro en EEUU. Las recomendaciones por parte de las autoridades de no usarlo y la presión contra su venta han sido constantes en los últimos meses, una situación que incrementa la presión en la guerra comercial entre la administración Trump y China.

Sin embargo, esta presión de EEUU sobre la tecnología china ha servido al país asiático para responder de forma humorística contra el presidente Trump.

Donald Trump tuiteó sobre un supuesto espionaje a su persona. "The New York Times tiene una nueva historia falsa sobre que que ahora los rusos y los chinos (me alegro de que finalmente agregaron a China) están escuchando todas mis llamadas desde teléfonos móviles. Excepto que rara vez uso un teléfono celular, y cuando lo hago está autorizado por el Gobierno. Me gustan las líneas duras. ¡Sólo inventan más noticias falsas!"

A su mensaje ha respondeido la portavoza del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, quien aseguró que la trama es digna de Oscar.

Eso sí, el trolleo final llegó con la recomendación a Trump de que cambie su teléfono por un Huawei, que podría ser más seguro. "Si realmente está muy preocupados por los teléfonos de Apple que están siendo pinchados, entonces pueden cambiar a usar un Huawei".

Una reprimenda que el elevó el tono asegurando que si Trump "aún no está cómodo puede dejar entonces de usar todas las formas de dispositivos de comunicación modernos y cortar todos los lazos con el mundo exterior", puntualizó.