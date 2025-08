Muerte por selfie: centenares de personas han perdido la vida al intentar hacerse un autorretrato original

Se le llama selfie, básicamente, a hacer una foto de uno mismo. Podría llamársele autoretrato o similar, pero la tendencia en este campo, como en casi todos, es darle nombre en inglés. En el mundo de los selfies se imponen también los palos que ayudan a tomar la foto desde algo más lejos. El problema es quienes van demasiado lejos en su anhlelo por lograr la imagen más original, ya que se cuentan por centenares los fallecidos en el intento.

Con la irrupción de los influencers, lo de hacerse los selfies más atractivos y osados adquirió hace unos años una nueva dimensión, que no ha cesado. Lo cierto es que hay personas a las que les ha costado la vida tratar de hacerse la mejor foto y no son pocas, además de otras que no perdieron la vida pero quedaron seriemente heridas.

Las muertes por selfie afectan a todos los países, aunque algunos destacan especialmente. Ya en 2016, The Washington Post informaba de que casi la mitad de las 27 muertes que hubo ese año relacionadas con los selfies se dieron en la India, con 54 fallecidos entre 2014 y 2016. Eso hizo que el Gobierno indio comenzara a señalizar las zonas más habituales donde la gente se hacía fotos con la leyenda "peligro para los selfies" e igualmente se establecieron zonas prohibidas para selfies en ciertas áreas.

Un estudido de 2018 revelaba que de 2011 a 2017 se habían producido en el mundo no menos de 259 muertes por selfie en 137 incidentes diferentes. Los países donde más fallecimientos se produjeron por este hecho fuero la India, Rusia, Estados Unidos y Pakistán, en ese oden.

La edad media de estos fallecidos era de solo 23 años y predominaban los hombres. De hecho, el estudio reflejaba la muerte de una mujer por cada tres varones.

Otro trabajo al respecto habla de 379 muertos por accidentes al hacerse un selfie desde enero de 2008 a julio de 2021.

La rusa Angela Nikolau, de 32 años, lleva más de una década haciéndose selfies peligrosos

La India, país con más fallecidos

Unas de las primeras muertes por selfie registradas ocurrió en 2011 en Estados Unidos. Entonces, dos hermanas de 13 y 15 años y una amiga también de 15 fueron atropelladas por un tren de Union Pacific mientras posaban para un selfie en Salt Lake City . Poco antes habían publicado en Facebook el mensaje "¡Parados junto a un tren, jajaja, esto es genial!" .

Pero sin duda llaman la atención la multitud de casos de muerte por selfie que registrados la India, algunas de ellas verdaderos despropósitos.. Abundan sobre todo las muertes por atropello de trenes. Fuera de ese contexto, una de los incidicentes más dramáticos se cobró la vida de siete personas. Estas se ahogaron mientras se tomaban selfies en el lago Mangrul después de que el bote en el que se desplazaban se hundiese cuando se ponían de pie para posar.

Destaca sobre todo la cantidad de muertes registradas en la India en 2016, siendo quizás la más dramática la que un joven de 15 años de Pathankot. Murió tras dispararse accidentalmente con el revólver de su padre mientras se hacía un selfie con el arma apuntándole a la cabeza.

Muertes en España

En España, uno de los porimeros registros de muerte por selfie data de 2014, cuando un joven de 21 años murió electrocutado y otra persona fue hospitalizada en estado grave después de subirse a la parte superior de un tren para hacerse un selfie con amigos. Ese mismo año, falleció también una estudiante polaca de 23 años tras caer al suelo cuando intentaba hacerse un selfie en la cornisa del Puente de Triana de Sevilla .

Un año después, otro chaval, este de solo 14 años, fue hospitalizado con una descarga eléctrica tras intentar hacerse también un selfie en el techo de un vagón de tren. El 9 de agosto de 2015, un hombre fue corneado hasta la muerte durante las fiestas taurinas de Villaseca de la Sagra (Toledo) cuando intentaba hacerse un selfie con un toro.

El 4 de julio de 2019, dos jóvenes ingleses de 20 y 25 años murieron mientras se tomaban un selfie durante sus vacaciones en la playa de Punta Prima, cerca de la ciudad de Torrevieja, en Alicante. El último caso registrado en España aconteció en mayo de este 2025, cuando un hombre de 48 años falleció en Las Palmas tras caer desde una habitación de la octava planta del Hotel Aloe Canteras y quedar atrapado en el paseo marítimo de hormigón después de que trataba de hacerse un autorretrato.