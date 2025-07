Javier Ferreira (Scopely): "Estamos desarrollando un nuevo producto potente, ambicioso e interesante en Barcelona"

Scopely acumula una facturación de más de 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros al cambio actual) y más de 1.000 millones de descargas desde 2011. Es dueña de videojuegos como Monopoly GO!, Stumble Guys, Marvel Strike Force o WWE Champions, entre otros. Pertenece al grupo Savvy Games Group, propiedad de Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, desde 2013, y en marzo de este año compró la división de los creadores de Pokémon Go. El español Javier Ferreira, co-CEO de Scopely a nivel global, recibe a elEconomista.es tras la inauguración del mayor centro de la compañía estadounidense en Europa, ubicado en el distrito 22@ de Barcelona.

¿Por qué este nuevo centro?

La antigua oficina se nos había quedado pequeña al crecer más rápido de las expectativas iniciales. Era importante que nos moviéramos a unas oficinas donde pudiéramos albergar a todos los equipos que hemos ido construyendo aquí de una forma más eficiente y efectiva. También a nivel estratégico la tendencia es ir cada vez haciendo más en Barcelona, la verdad. Nuestro objetivo principal en esta ciudad era poder agregar talento de Barcelona, de Cataluña, de España, de Europa y a nivel mundial, y esa parte nos ha funcionado muy bien.

Cuándo dice hacer más cosas en Barcelona, ¿a qué se refiere?

Estamos desarrollando un nuevo producto desde Barcelona. Un producto potente, interesante y ambicioso.

¿Es de nueva categoría?

No lo diría así, aunque también es verdad que en el sector a día de hoy hay que innovar. Si le das al usuario lo mismo que ya hay en el mercado, no vas a tener el éxito que buscas. El producto que estamos haciendo aquí es bastante innovador.

¿Cuándo se lanzará al mercado?

Siempre es difícil hablar de lanzamientos en juegos porque los tienes que lanzar cuando el usuario te lo dice. Es un juego que empezaremos a testear posiblemente con usuarios en 2027.

¿Crecerá la plantilla?

Ahora somos más de 700 personas en Barcelona, más 120 en Sevilla y otras 180 que trabajan en remoto. Y también tenemos 50 posiciones abiertas en toda España, unas cuantas de ellas por supuesto en Barcelona, así que la expectativa es que sigamos creciendo.

¿Qué puede aportar a Scopely ubicarse en el 22@?

Es un hub tecnológico que se ha creado en Barcelona donde no hay solo empresas de videojuegos, sino también de tecnología y hay un ecosistema muy global. Somos una empresa de videojuegos y creativa, pero también con un componente tecnológico muy fuerte y con una orientación a que en Scopely trabajen los mejores profesionales, sean de donde sean. De este modo, estar en un ecosistema que es el mapa perfecto a lo que queremos y a lo que aspiramos, es algo positivo. Luego también tendremos que aportar.

¿Hay planes de abrir nuevas oficinas en España?

Ahora mismo no. Estamos centrados en seguir consolidando y seguir creciendo en Barcelona y Sevilla. Sevilla está muy focalizado en Monopoly GO!, mientras que en Barcelona es mucho más un hub global para toda la empresa.

¿Trabajan en más operaciones tras la de Pokémon GO?

Siempre estamos mirando. Nuestra estrategia desde hace muchos años es crecer siempre de manera orgánica e inorgánica. Esto quiere decir que siempre estamos desarrollando nuevos productos y con ambición de lanzarlos al mercado. Y en la parte inorgánica estamos mirando siempre empresas. Hablamos con empresas de Estados Unidos, Europa, Asia, de todos lados. Pero esto no quiere decir que estemos trabajando en una concreta.

Para todo el crecimiento cuenta con el respaldo del fondo soberano de Arabia Saudí.

Tenemos un socio que tiene acceso a mucho capital y, por lo tanto, digamos que tenemos mucho músculo financiero para ejecutar nuestra estrategia. El factor que nos limita no es la capacidad financiera, sino encontrar equipos donde realmente se den muchas sinergias. Lo que buscamos son equipos que nos hagan mejor a nosotros como empresa y que nosotros también podamos aportarles valor. En este punto es donde resulta más difícil encontrar el match. Pero sí, a nivel financiero tenemos mucho músculo,.

¿Habrá salida a bolsa?

En algún momento del pasado nos lo hemos planteado y valorado, pero creemos que con nuestra nueva situación accionarial estamos muy bien. Tenemos, por un lado, el acceso al capital para seguir creciendo de forma orgánica e inorgánica y, por otro, no estamos expuestos a las dinámicas de los mercados, donde a veces hay presión para optimizar más en el corto plazo o hay que generar trayectorias de negocio que a lo mejor no son naturales o no son óptimas para la creación de valor a largo plazo. Estamos muy cómodos así.