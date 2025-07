Alexandr Wang, el superdotado de la inteligencia artificial, da las claves para tocar el cielo del éxito

Alexandr Wang es el multimillonario más joven del mundo con un patrimonio que alcanza los 3.600 millones de dólares, según Forbes. A sus 28 años, el CEO de Scale AI desempeñará un papel fundamental en el futuro laboratorio de "superinteligencia" que planea Mark Zuckerberg tras el acuerdo de compra de 14.800 millones de dólares de la multinacional Meta por esta esta startup especializada en inteligencia artificial.

Este estadounidense hijo de científicos de Nuevo México ingresó en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) para estudiar la carrera de Matemáticas y Ciencias de la Computación, aunque un año después decidió abandonar para dedicarse de lleno a Scale AI, su proyecto empresarial. No es el único genio que ha decidido dejar los estudios para adentrarse en el mundo empresarial: Mark Zuckerberg (Facebook), Dylan Field (Figma), Austin Russell (Luminar) o Vitalik Buterin (Ethereum).

En esta línea, Wang da un consejo aquellos que decidan abandonar sus estudios. "No todos tienen que seguir el mismo camino". Para este joven emprendedor, lo realmente importante es tener un plan e ir dando pequeños pasos para llevarlo a cabo, incluso si no se como otros creen que debería.

A los 24 años Wang (que no debe ser confundido con el diseñador Alexander Wang) ya copaba la lista de los jóvenes ricos hechos a sí mismos, y por aquel entonces se atrevió a dar un consejo demostrando su carácter emprendedor. "Concéntrate en construir la empresa, y lo demás se irá resolviendo", dijo en una pasada entrevista a Business Insider.

Para Wang, otro aspecto realmente importante reside en la relación con las personas que tengas más cerca. Para él, es clave "rodearse de gente verdaderamente excelente". Esto es algo realmente complicado de dar, pero no imposible. Como decía Steve Jobs, "gran parte de mi éxito se basa en encontrar a estas personas verdaderamente talentosas y no en conformarme con jugadores de clase B o C, sino en buscar a los de clase A".

En el ámbito laboral, Wang es tajante y no duda al afirmar que hay que "encontrar algo en lo que trabajar durante mucho tiempo", mínimo 10 años. Asegura que "ir de un lado a otro no garantiza mayor conocimiento ni mayor destreza.

También asegura para alcanzar el éxito es necesario "trabajar más duro de lo que crees que deberías". Para Wang, el "trabajo duro es un hábito que se aprende de joven".

Por último, este joven emprendedor da en la madre de todas las claves al afirmar que "hay que buscar lo que los demás no ven". Aquí, Wang notó que las empresas y el gobierno no estaban aprovechando bien los datos disponibles, o al menos no sabían cómo hacerlo. Con esto Wang incide en la importancia de encontrar una oportunidad desaprovechada y explotarla.