Para disfrutar de verdad de la piscina y olvidarnos de su limpieza

El futuro que nos dibujaban de robots humanoides ayudándonos en las tareas de la casa ha mutado en dispositivos especializados para cada labor y adaptados a cada entorno. Así, gracias a su reducido tamaño, los friegasuelos pueden meterse debajo de los muebles o los limpia piscinas permanecer sumergidos un par de horas. Este tipo de robots no solo nos evitan ese tedioso trabajo de pasar la limpiafondos, sino que también así nos ahorramos lavar el filtro tan a menudo y desperdiciar agua, ya que, en estos casos, toda la suciedad se queda depositada en la canastilla del propio robot. En esta ocasión, hemos tenido oportunidad de probar el robot limpia piscinas de Dreame Z1 Pro, que, como principal novedad frente a la competencia, viene equipado con un mando a distancia.

Por su precio, 1.299 euros, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un producto premium que quiere que nos olvidemos para siempre del mantenimiento de esta zona del jardín. Para ello, es capaz de limpiar no solo el fondo, sino también las paredes y la línea de flotación. Nosotros solo tendremos que activar la función que queramos en cada caso y lanzarlo al agua. Al terminar su trabajo, subirá al borde para que lo rescatemos o lo elevaremos con la ayuda de un gancho que incluye como accesorio. Hay que apuntar que su peso es bastante elevado -9,2 kilogramos-, por lo que deberemos tener cuidado al cargarlo, más aún al terminar, cuando suele acumular agua y pesar todavía más. En ese momento, debemos abrir su puerta superior y extraer la canastilla -de 3,5 litros de capacidad- para vaciar la suciedad que ha ido recogiendo y limpiarla con un ligero manguerazo. Así la dejaremos lista para la próxima sesión.

Como debajo del agua no funciona el bluetooth, será al terminar cuando nos envíe a la app en el móvil el resumen del trabajo. En nuestro caso, por ejemplo, nos dice que ha limpiado 47 metros cuadrados de fondo, filtrado 46.535 litros durante 102 minutos y necesitado para ello el 56% de su batería. En las especificaciones técnicas, este Dreame Z1 Pro presume de tener capacidad de limpiar piscinas de 200 metros cuadrados, por lo que puede llegar a funcionar durante 3-4 horas con su batería de 10000 mAh. No dispone de carga rápida, por lo que luego necesitará de 3 a 4 horas para reponer totalmente su autonomía. Nos ha gustado del cargador que, para evitar problemas eléctricos relacionados con el agua (resto de humedad, gotas…) no hay que introducir el cargador en un puerto. A cambio, este proceso se lleva a cabo por contacto, más seguro y fácil.

Aunque incluye un sistema de radar PoolSense que le permite ver la piscina con su cámara y así trazar el recorrido más idóneo, en nuestro caso hay que decir que no se lo pusimos fácil. Al ser un vaso en forma de L con zona de nado y otra de menor profundidad para juegos de niños, aunque lo coloquemos en la zona de menor profundidad, a la mínima ocasión desciende a la zona de nado y ya de ahí no regresa a la otra zona. En este tipo de situaciones, entra en acción el mano a distancia que incluye este Z1 Pro.

Desde este control remoto pausamos el programa que le hayamos indicado y pasa a obedecer nuestras órdenes apuntando directamente a él con su haz verde. Así le podemos indicar que se pegue más a las paredes o que repita alguna zona. También, llegado el caso, si solo queremos recoger unas hojas de una zona, no necesitaremos tenerlo dos horas recorriendo toda la piscina, sino que bastará con sumergirlo unos minutos y llevarlo exactamente a donde queremos que trabaje.

Durante todo el proceso es extremadamente cuidadoso y bastante lento, seguramente para evitar agitar el fondo y poder aspirar toda la suciedad depositada en él. Cuando está limpiando las paredes, una vez alcanza la superficie, parece apagarse para ahorrar energía, así caer a plomo por su propio peso hasta el fondo y una vez allí vuelve a orientarse para seguir limpiando el siguiente tramo.

El Z1 Pro es de los robots limpiapiscinas más completos del mercado en estos momentos, de ahí su elevado precio. Si tenemos en cuenta que podremos olvidaros del mantenimiento, igual no resulta tan caro. Sí recordamos ese elevado peso (9,2 kilogramos), que lo hace poco recomendable para personas con problema de espalda o de mayor edad.