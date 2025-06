Una IA que analiza escritos antiguos da nuevas estimaciones sobre la edad de los Manuscritos del Mar Muerto

La Inteligencia Artificial es mucho más de lo que nosotros como usuarios conocemos y usamos, es decir, crear textos o imágenes está muy bien, pero las capacidades de esta tecnología son tantas que están siendo aprovechadas en distintos sectores para trabajos e investigaciones que pueden revolucionar el mundo en lo que se refiere a entornos científicos, sanitarios o de investigación del espacio, por poner algunos ejemplos.

Esto muchas veces es porque al igual que para escribir un texto de 500 palabras, la IA tarda unos segundos y una persona puede tardar una hora o más, para el resto de cosas esta tecnología es mucho más rápida, lo que significa que nos permite avanzar muchísimo más rápido.

Un ejemplo de ello son los descubrimientos que ha realizado una IA llamada Enoch, que gracias a una reciente investigación ha permitido determinar que los Manuscritos del Mar Muerto fueron escritos mucho antes de lo que pensábamos. Los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como Rollos de Qumrán, son una colección de textos antiguos descubiertos en cuevas cerca de la ciudad de Qumrán, en Cisjordania, junto al Mar Muerto.

Hasta ahora, se creía que estos fueron escritos entre el siglo III a. C. y el siglo I d. C. Sin embargo, un nuevo análisis que combinó la datación por radiocarbono con la IA, determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan de hace unos 2.300 años, cuando vivían sus presuntos autores, señalan en una publicación de la revista Plos On.

"Los Rollos del Mar Muerto fueron extremadamente importantes cuando se descubrieron, porque cambiaron por completo nuestra forma de pensar sobre el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo" explica uno de los autores del texto que explica el descubrimiento.

En profundidad

La clave que permitió a la IA determinar las fechas de estos textos residía en el tipo de caligrafía utilizada. Para ello, los investigadores utilizaron imágenes de alta resolución de documentos de este tipo para entrenar a una IA, donde los científicos presentaron a Enoch documentos que habían datado con carbono (el método de escritura usado en los manuscritos).

La clave fue que ocultaron la información de datación, y la IA adivinó correctamente la edad el 85% de las veces. "En varios casos, la IA incluso dio un rango de fechas más estrecho para los manuscritos". Por eso los descubrimientos son tan prometedores y fiables.

Como sugiere la IA, estos textos podrían ser copias realizadas en vida de los autores originales de los libros, lo que podría significar que estos manuscritos podrían haber sido escritos por los mismos autores de la Biblia.

Los autores aseguran que estos hallazgos no sólo inspirarán nuevos estudios y afectarán a las reconstrucciones históricas, sino que también abrirán nuevas perspectivas en el análisis de manuscritos históricos.