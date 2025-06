La OCU advierte de un intento de estafa en la Agencia Tributaria: "Tiene una incidencia grave en su declaración con una posible sanción de.."

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado recientemente de un intento de estafa en la Agencia Tributara. Según la entidad, la AEAT y la Campaña de Renta se encuentran entre los cebos favoritos de los ciberdelincuentes para tratar de hacerse con datos personales de lo usuarios. En esta ocasión, los estafadores han enviado un mensaje sobre una incidencia con la declaración y una multa, pero sin duda se trata de un caso de 'smishing'.

La estafa de la Agencia Tributaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha sido el primero en alertar de este intento de estafa 'phishing' y 'smishing' relacionada con una supuesta notificación de la Agencia Tributaria. "Se ha detectado una campaña de phishing suplantando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Existen varias versiones del correo que utilizan los ciberdelincuentes como pretexto para intentar esta estafa, como puede ser, el reembolso de impuestos, una notificación, etc", explican.

"Por lo general estos mensajes suelen estar acompañados de un enlace que dirige a un sitio web fraudulento, donde se solicitan los diferentes datos personales y/o bancarios a la víctima. También hay sospechas de fraudes similares vía mensajes de texto, SMS. Si has recibido un correo electrónico o, en su defecto, un mensaje de texto (SMS) con las características descritas anteriormente pero no has accedido al enlace, te recomendamos que lo reportes enseguida", afirman desde el incibe.

Detectar la estafa y soluciones

Como explica la OCU, estos SMS que pretenden estafar al usuario haciéndose pasar por la Agencia Tributaria, informan de que se ha producido una incidencia en la declaración y que debe subsanarse "inmediatamente" si se quiere evitar la multa. Esta urgencia es uno de los hechos que debe hacernos sospechar de un intento de robo de datos. En el mensaje puede leerse lo siguiente: "Tiene una incidencia grave en su declaración. Posible sanción de 921,22 EUR. Envía documentación inmediatamente aquí."

Detectar este tipo de estafas no siempre es sencillo, pero existen algunos consejos con los que evitar caer en fraudes online. Uno de los elementos principales es fijarse en la dirección del remitente, donde podremos comprobar que no es un organismo oficial. Además, en estos mensajes fraudulentos suele haber faltas de ortografía, evidencia clara de que no se trata de un sitio fiable. Como recomienda incibe, "antes de pulsar sobre la página web de enlace, pasa por encima para ver a dónde lleva y comprobar si es un sitio oficial."