Musk dio a Apple 72 horas para aceptar su oferta de 5.000 millones: la compañía dijo que no y este cumplió su amenaza

En un mundo donde el dinero es poder, es muy extraño que al hombre más rico del planeta le digan que no, y las pocas veces que ocurre suelen desencadenar en un enfado y amenaza. Podemos decir que Elon Musk no tiene el mejor temperamento, y por eso cuando no consigue lo que quiere por las buenas, intentará lograrlo por las malas.

Tenemos que retroceder al verano de 2022, donde Apple se estaba preparando para presentar en septiembre su nuevo modelo de smartphone, el iPhone 14, el cual entre otras novedades iba a incluir por primera vez la conectividad satelital, como las llamadas de emergencia SOS vía satélite.

Musk vio una gran potencial a esta idea, y sin dudarlo cogió el teléfono y llamó a la sede de Apple para ofrecerle a Tim Cook la oportunidad de colaborar, ya que una de sus empresas, Starlink, tenía las capacidades y tecnología necesaria gracias a su flota de satélites, para dar a los iPhone la conexión satelital que necesitaban.

Pero como suele ser el CEO de empresas como Tesla, dio unas condiciones muy específicas, Apple tenía que aceptar la oferta en 72 horas y si no, Musk se convertiría en su competencia directa. El magante ofrecía sus servicios por un pago inicial de 5.000 millones de dólares por 18 meses de exclusividad, seguido de 1.000 millones de dólares anuales por los servicios de Starlink.

Sin embargo, Cook rechazó la oferta y optó por asociarse con Globalstar, empresa mucho más pequeña de la cual adquirió un 20% por 400 millones de dólares en 2024. La razón principal del rechazo fue el miedo de que las autoridades comenzaran a ver y a regular a Apple como una compañía de telecomunicaciones lo que habría supuesto un "calvario de privacidad" , además de que podría molestar a las operadoras como AT&T, Verizon o T-Mobile con la cual tenía ya varios e importantes negocios.

Como decíamos, Musk no lleva muy bien el rechazo, y tan solo unas semanas después de la negativa de Apple y antes del lanzamiento del iPhone 14, SpaceX anunció una asociación con la operadora T-Mobile para proporcionar conectividad satelital desde el espacio mucho más avanzada y completa que la de Apple a todos los smartphones.

Ahora el internet satelital de Musk está expandiéndose y llegará un punto en el que desaparecerá el concepto de estar fuera de cobertura, por los que son muchos los que piensan si Apple se equivocó en rechazar esta oferta que habría puesto en otro escalón por encima a sus famosísimos iPhone.