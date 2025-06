Será uno de los cambios más importantes de WhatsApp: por qué debes usarlo cuanto antes

Hay millones y millones de personas en el mundo que no pueden pasar el día sin conectarse a WhatsApp, y es que la app propiedad de Meta se ha convertido en la forma moderna en la que nos comunicamos con nuestros amigos, familiares y prácticamente cualquier persona.

Entre otras razones, el éxito de la app reside en ser una forma sencilla, rápida y gratuita de poder hablar con cualquiera, incluso personas que no conoces, ya que con tener un número de teléfono puedes contactar con todos los usuarios de WhatsApp.

Sin embargo, en los últimos años esto se ha vuelto un arma de doble filo, y dentro de la propia plataforma han proliferado los engaños y estafas, por esa razón la compañía lleva trabajando muchos años en impulsar novedades tanto en seguridad como en privacidad.

Y es que aunque muchas veces no lo pensemos como tal, WhatsApp es una red social, pero su gran distintivo es que en vez de registrarte con un correo electrónico o número de usuario, lo haces con un número de teléfono. Y en estos tiempos que corren, el número de teléfono es una información que no deberíamos compartir con todo el mundo, pero si queremos tener WhatsApp tenemos que introducirlo.

Por suerte, el equipo de investigadores de WABetaInfo ha detectado que la compañía está probando en la versión beta de WhatsApp que la compañía está probando con los nombres de usuarios para sustituir a los números de teléfono. Eso significa que una vez que se lance esta función (que ahora está más cerca que nunca), con nuevos contactos o los que no tengas guardado, no aparecerá el número sino el apodo o nombre que elijas.

Este nombre de usuario será único y estará compuesto por letras y números, siempre que no utilice caracteres especiales. Por motivos de seguridad, los nombres de usuario no podrán empezar por "www." ni terminar con un dominio como ".com" para evitar que la gente engañe a los usuarios haciéndoles creer que representan a un sitio web. Y, por supuesto, los nombres de usuario que ya estén ocupados no estarán disponibles.

Todavía no se ha lanzado, pero pronto lo estará, y debido a que cada vez es más importante la privacidad y seguridad de nuestra información personal, es altamente recomendable cambiar este ajuste para que lo que le salga a los demás sea tu nombre de usuario, antes que tu número de teléfono.