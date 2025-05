Musk en problemas: China se lanza a por los satélites Starlink y podría acabar con su dominio para siempre

El rastro de Elon Musk es inevitable, ya que si vas por la calle, puedes notar su presencia con los coches Tesla, si miras el móvil seguramente veas su app X (antes conocida como Twitter) e incluso si miras al cielo y piensas que se trata de una estrella, hay una alta probabilidad de que sea uno de sus cientos de satélites que tiene desperdigados por el espacio.

Y es que con su empresa Starlink, Musk ha logrado conquistar también el cielo con una red de satélites superpoderosos encargados de conectar a millones de personas en todo el mundo a través de internet. Pero estos satélites, que destacan por ofrecer conexión rápida incluso en los lugares más inhóspitos del mundo donde hasta ahora no había internet, sino que también son una gran herramienta para la defensa y la seguridad de países.

En especial para EEUU, sin embargo, tanto Musk como el país del que ahora es ciudadano se han topado con una seria preocupación, y es que el gran rival de ambos, China, ha logrado crear una tecnología avanzada capaz de detectar y seguir a estos satélites de Starlink.

Esto podría no parecer gran cosa, pero esta capacidad podría potencialmente permitir a China interferir en las comunicaciones de los Starlink e incluso "secuestrar" estos satélites para que no llevasen a cabo su trabajo. Esto tiene enormes implicaciones geoestratégicas debido a que con esta nueva tecnología podrían interferir en las comunicaciones estratégicas de Starlink, bloquear su señal o incluso alterarlas para que den información que no deberían, poniendo en riesgo la seguridad de países enteros.

Si bien no hay pruebas de que China quiera hacer un abordaje a la red de satélites de Musk, lo que sí está claro es que ellos mismos están preparando la suya propia con miles de artefactos espaciales más poderosos, con el objetivo de conquistar el espacio exterior y monopolizar el acceso a Internet.

De hecho, ya han dado los primeros pasos para ello y como te contamos la semana pasada realizaron el lanzamiento de los 12 primeros satélites equipados con sistemas de Inteligencia Artificial, como primer paso de lanzar más de 2. 00 de estos para crear la primera superred de computación en el espacio.