El plan secreto de Google pasa por conquistar Netflix y el cine: así es su negocio más oculto

¿Qué tienen en común un móvil Android, una función de búsqueda por IA y una película de terror indie? Si tu respuesta es "nada", Google quiere cambiar esa percepción.

Google lleva un par de años cabalgando la fiebre de la IA, que parece que se ha convertido en un arma de doble filo para Alphabet, su empresas matriz: por una parte cada vez parece más claro que ChatGPT y otras alternativas como Perplexity están robándole mercado en su negocio como buscador, y por otra, está siendo la empresa que está presentando los avances más sorprendentes.

En un momento donde la atención es el recurso más escaso y la fidelidad de marca entre los más jóvenes se construye a golpe de ficción, Silicon Valley ha decidido que no basta con vender tecnología: hay que contar historias. Pero no cualquier historia. Relatos que pongan a sus productos en el centro de la cultura pop, que hablen de futuro, que emocionen sin parecer un anuncio. ¿Puede una serie cambiar cómo vemos a Google? ¿O incluso cómo nos vemos a nosotros mismos frente a la tecnología?

Esta es la premisa de 100 Zeros, el nuevo proyecto de contenido original de la empresa californiana. Un movimiento que, como otros de la industria, busca borrar las fronteras entre publicidad, entretenimiento y política cultural. Google no quiere solo ser usado. Quiere ser querido.

Un experimento con vocación de industria

Lejos de los focos de YouTube y de las oficinas de Mountain View, 100 Zeros ha empezado a rodar en Hollywood. El nombre puede parecer críptico, pero su ambición es clara: contar historias que hagan que el espectador —sobre todo si es joven— vea con otros ojos a la tecnología. Google ha delegado esta misión en Range Media Partners, una compañía de talento y producción que conoce bien los entresijos de la industria. Su currículum incluye títulos aclamados como Longlegs y A Complete Unknown, lo que da a 100 Zeros un barniz de prestigio desde el minuto uno.

La estrategia es intervenir desde fases tempranas del desarrollo creativo. Google no quiere solo poner dinero. Quiere influir —aunque sin forzar— qué móviles aparecen en pantalla, qué herramientas digitales se usan en la historia o cómo se representa la inteligencia artificial. Pero no busca hacer publirreportajes. Su modelo no es YouTube Originals ni un canal corporativo.

Su objetivo es que estas historias lleguen a estudios y plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime. En otras palabras: 100 Zeros quiere jugar en la misma liga que Hollywood.

El objetivo oculto: cambiar la narrativa cultural de la tecnología

Google entiende algo que otras tecnológicas han tardado en asumir: la percepción pública no se cambia con notas de prensa. Se cambia en las ficciones que consumimos. Apple ha hecho esto durante años. Sus iPhones están en casi todas las series de éxito. Sus productos son símbolo de estatus, eficiencia, juventud. El 88?% de los adolescentes en EE.?UU. tiene un iPhone. No porque lo necesiten. Sino porque lo desean.

La presencia de Google, en cambio, es mucho más discreta. Android, pese a ser líder global, no ha logrado cuajar en la cultura popular estadounidense. Sus "burbujas verdes" en los mensajes son casi un estigma generacional. Con 100 Zeros, Google quiere revertir esta tendencia. Mostrar sus móviles, sus búsquedas, su IA, no como herramientas funcionales, sino como elementos aspiracionales, conectados a historias humanas.

Esto va más allá de colocar productos. 100 Zeros aspira a moldear el imaginario colectivo en torno a lo que la tecnología puede hacer por nosotros. Que la IA no sea un villano impersonal, sino una herramienta para sanar, recordar, o reconciliarse, como en el cortometraje Sweetwater, una de las primeras piezas del proyecto.