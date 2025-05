Elon Musk invierte en Telegram para integrar en ella Grok, su inteligencia artificial

Telegram y la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, han cerrado un acuerdo millonario: xAI pagará 300 millones de dólares (en efectivo y acciones) a Telegram por integrar su chatbot Grok en la plataforma durante un año. Así la IA en Telegram pasará a estar disponible no solo para usuarios premium, como hasta ahora, sino potencialmente para todos los usuarios.

Además, Telegram obtendrá el 50% de los ingresos por suscripciones a xAI que se realicen desde su app. Grok ofrecerá funciones como sugerencias de escritura, resúmenes de chats, generación de stickers, soporte a negocios y moderación. Esta integración sigue una tendencia del mercado donde gigantes como Meta ya han colocado sus asistentes IA en funciones de búsqueda dentro de sus plataformas.

Cuando Elon Musk fundó xAI en 2023, muchos lo vieron como un intento de competir con OpenAI. Pero este nuevo acuerdo con Telegram marca un punto de inflexión: no solo por el impacto económico —300 millones de dólares es una cifra contundente incluso para los estándares tecnológicos—, sino porque redefine cómo entendemos la conversación en una app de mensajería. Grok ya no será solo un chatbot: será una capa permanente de asistencia inteligente dentro del universo Telegram.

¿Qué implica esto para el futuro de las plataformas de mensajería? ¿Quién controla la conversación cuando el algoritmo responde por nosotros?

El anuncio llegó en la voz habitual de Pavel Durov, directo desde su cuenta en X (antes Twitter). Un vídeo mostrando cómo Grok, el chatbot desarrollado por xAI, podía anclarse en la parte superior de los chats o responder desde la barra de búsqueda. El mensaje era claro: Grok no solo responderá, también observará, asistirá y aprenderá.

? This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI's @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps ?



? This also strengthens Telegram's financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV