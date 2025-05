El país europeo que ha creado baterías que pueden plantarse como semillas para producir combustible limpio

No es ningún secreto que las energías verdes y renovables son el futuro, porque nuestro planeta ya no está dando señales de que no aguanta más a este ritmo con veranos más calurosos que nunca, fenómenos atmosféricos casi sin precedentes y la desaparición paulatina de las estaciones, ya que cada vez la primavera y el otoño son más cortos.

Por eso poco a poco estamos tornando hacia el uso de energías verdes, y para muchas personas esto no es solo una oportunidad para cuidar el planeta, sino que también lo puede ser en el aspecto económico. Y mientras las principales empresas energéticas y potencias mundiales luchan por colocarse la corona como líder en energía verde, un pequeño país europeo se ha colado en esta carrera y situado como uno de los pioneros en este sector.

Se trata de Austria, y es que el último descubrimiento de la Universidad Técnica de Viena ha encontrado la manera de "plantar" pilas usadas como si fueran semillas para darles una segunda vida. Puede sonar imposible, pero los investigadores han logrado convertir residuos tóxicos en energía limpia al transformar estas pilas mediante la producción de metano renovable.

De residuo tóxico a solución energética

La clave de todo este sistema reside en el descubrimiento de que los materiales clave de las pilas ya gastadas pueden reutilizarse, como el níquel, la alúmina del papel de aluminio, y se transforman en un "nanocatalizador". Esto básicamente permite convertir el CO2 en metano usando hidrógeno lo que acaba produciendo energía limpia, además de convertir lo que era un problema (los residuos peligrosos de las pilas) en un aspecto crucial para la producción de combustible limpio.

Esta solución tiene un potencial increíble, ya que cada año generamos millones de pilas gastadas que hasta ahora suponían un problema para el medioambiente, pero reciclarlas y darles un uso tan crucial como el de generación de energía limpia es toda una revolución en reciclaje electrónico y reducción de emisiones en la industria o el sector automovilístico.