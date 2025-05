Cada vez más personas usan ChatGPT como psicólogo: esto es a lo que se exponen

¿Serías capaz de dejar que una inteligencia artificial analice tus conversaciones de pareja para decirte si la otra persona aún te quiere? ¿Confiarías en que una máquina sin memoria afectiva pueda ayudarte a cerrar un ciclo emocional que tú apenas entiendes? Cada vez más personas lo están haciendo.

En una época en la que nos cuesta encontrar tiempo —y, a menudo, el lenguaje— para hablar de lo que sentimos, muchos han recurrido a ChatGPT para entender rupturas, procesar sentimientos y obtener respuestas que ni sus parejas, ni sus amigos, ni sus terapeutas parecen estar disponibles para dar. Pero esta tendencia emergente plantea una duda inquietante: ¿Estamos cediendo también nuestra intimidad al algoritmo?

La IA como espejo emocional: consuelo o distorsión

Detrás del uso de ChatGPT como consejero sentimental hay una mezcla de ansiedad, curiosidad y necesidad de conexión. Lo que antes era una conversación entre amigos, una carta nunca enviada o una sesión de terapia, ahora es un prompt cargado de emociones humanas.

El medio Wired ha hablado con varios testimonios que reconocen apoyarse en ChatGPT como si fuera su terapeuta. Kate, de Denver, exportó todo un historial de mensajes con su pareja para pedirle una "puntuación" sobre su relación: niveles de apego, compatibilidad emocional, incluso quién quería más al otro. Lo describe como tranquilizador, pero también reconoce que puede intensificar su ansiedad.

Por su parte, Andrew, desde Seattle, recurrió a ChatGPT para resolver una duda devastadora: ¿me han dejado por mensaje? Ante la ambigüedad de la ruptura, buscó respuestas en la máquina cuando no quiso o no pudo hablar con sus amigos. Green, tras una ruptura dolorosa, se sintió herido al saber que su ex había usado ChatGPT para redactar un correo supuestamente "respetuoso".

En todos estos casos, el patrón se repite: el deseo de tener una tercera parte imparcial, sin prejuicios, sin horarios, sin juicios. Pero también queda clara una paradoja: si ChatGPT no tiene memoria emocional ni cuerpo ni historia, ¿puede realmente ayudarnos a entender nuestra vida afectiva?

Los límites de la simulación: lo que la IA no puede sentir

El psiquiatra Daniel Kimmel lo expresa sin rodeos: "La IA opera solo con palabras, y nosotros no estamos hechos solo de palabras". Los humanos hemos desarrollado durante miles de años una suerte de "simulador emocional" que no puede replicarse con datos. Nos leemos en gestos, tonos, silencios, referencias compartidas, intuiciones que no caben en un input de texto. La IA, por potente que sea, sigue funcionando como una máquina de patrones. "No sabe lo que es una mirada que duele ni un silencio que pesa", dice el experto.

Esta distancia emocional se convierte en un obstáculo invisible. Cuando una IA ofrece una interpretación de los sentimientos de una persona o sugiere que alguien está "retirándose emocionalmente", ¿de qué patrón ha sacado esa conclusión? ¿Con qué sensibilidad ha calibrado esa lectura? ¿Y qué ocurre si el usuario, ya vulnerable, acepta esa interpretación como verdad?

El riesgo es que la tecnología, en lugar de ayudarnos a conectar con los otros, refuerce nuestras desconexiones. Es más fácil consultar a ChatGPT que tener una conversación incómoda. Pero al evitar ese contacto, también evitamos el crecimiento emocional que solo puede nacer del conflicto humano real.

La intimidad como dato: ¿A quién pertenece nuestra vulnerabilidad?

Compartir con una IA nuestras inseguridades amorosas parece inofensivo, pero no lo es tanto. ¿Qué ocurre con todos esos mensajes íntimos que los usuarios introducen en ChatGPT? ¿Dónde van a parar? ¿Quién tiene acceso? ¿Y qué pasaría si se filtraran?

Kate reconoce esta preocupación: "Si alguien viera mi historial de prompts, podría hacer muchas suposiciones sobre quién soy". Aunque OpenAI ha declarado que los usuarios pueden ajustar la privacidad del uso de sus datos, la magnitud de información emocional que se está volcando en estos sistemas plantea nuevas preguntas éticas.

Estamos generando una suerte de "diario emocional asistido por IA" que, en el fondo, no controlamos del todo. Confiamos en que los algoritmos mantengan el secreto, pero sin garantías plenas. En tiempos donde la privacidad ya es frágil, convertir nuestras heridas emocionales en datos consultables puede ser una forma de vulnerabilidad mucho más seria de lo que aparenta.

¿Un aliado emocional o un espejismo digital?

Uno de los motivos por los que ChatGPT resulta atractivo como confidente es su disponibilidad total. No se cansa, no juzga, no exige reciprocidad. Pero esa neutralidad también es un espejismo. Una conversación con una persona tiene matices, retroalimentación, lenguaje corporal, consecuencias. Con una IA, esos elementos desaparecen. El resultado es un tipo de interacción emocional segura, pero estéril.

Kate lo explica así: "Si escribiera a mis amigas tanto como le escribo a ChatGPT, explotaría su teléfono. Con la IA no siento vergüenza". Pero esta comodidad también impide ejercitar las habilidades emocionales que construyen relaciones humanas sanas: "la empatía activa, la escucha, la negociación de significados. La IA nos da respuestas, pero no nos devuelve humanidad", señala Kimmel.