Ya es oficial: la Unión Europea obligará a los fabricantes de móviles a revelar datos que suelen ocultar

Apple hace referencia a la duración de la batería como "el tiempo que dura encendido un dispositivo sin necesidad de recargarse. La "vida útil de la batería" es el tiempo que dura la batería hasta que hay que reemplazarla. La forma en que usas tu dispositivo afecta a la duración y la vida útil de la batería, pero, independientemente de cómo uses tu dispositivo, hay formas de ayudar."

La Unión Europea ya informó de los nuevos requisitos de etiquetado energético y diseño ecológico que se pondrán en marcha el día 20 de junio de este año y que pretende aumentar la vida útil de smartphones de gama media de los 3,0 a 4,1 años. Para ello, se creará una clasificación según su eficiencia energética, reparabilidad y durabilidad.

Ahora, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha informado a los fabricantes de teléfonos de la entrada en vigor de una nueva normativa que comenzará su obligatoriedad el 25 de junio de 2025 y que afecta a la información relativa a las baterías de larga duración.

La nueva normativa

El nuevo reglamento informa de que todos aquellos smartphones y tabletas que salgan a la venta en el mercado de la Unión Europea tendrán que mostrar la información relacionada con la vida útil de las baterías, su autonomía y la eficiencia energética. La etiqueta de dichos productos deberá incluir:

Un código QR, que enlaza con la información completa del producto aportada por el proveedor; La marca comercial; El identificador del modelo del proveedor; La escala de clases de eficiencia energética, de la A a la G; La clase de eficiencia energética; La autonomía de la batería por ciclo (desde que lo sacamos del cargador hasta que lo volvemos a enchufar), en horas y minutos por carga completa de la batería; La clase de fiabilidad en caída libre repetida (resistencia a golpes); La clase de reparabilidad; La autonomía de la batería en ciclos; El índice IP de protección contra la penetración de partículas y humedad; El número del Reglamento que regula el etiquetado energético, es decir, «2023/1669».

De no cumplir con estos requisitos, los dispositivos no podrán salir a la venta en el mercado. Estas especificaciones e informaciones relevantes son de vital importancia para el cliente ya que gracias a ellas podrá decidirse por un teléfono u otro sin miedo a que la batería no sea realmente eficaz.