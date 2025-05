LKS Next espera superar los 100 millones de euros en facturación en 2028

LKS Next espera superar los 100 millones de euros en facturación y aumentar su plantilla en un 25% hasta alcanzar los 1.000 profesionales al cierre de 2028. Y es que, en 2024, las cifras de ingresos y beneficios del grupo vasco han superado "ampliamente" los objetivos marcados en el plan estratégico que acaba de finalizar, 2021-2024, con una facturación de 73,8 millones, lo que supone un crecimiento del 19% respecto al año anterior.

Esta cifra "supera con holgura" los 56 millones fijados como objetivo en el Plan Estratégico 2021–2024, "pese al intenso ciclo inversor en expansión y la diversificación de actividades", según han destacado la directora general, Elena Zárraga, y la presidenta de LKS Next, Nerea Alberdi, al inicio de la Asamblea General celebrada esta mañana en el edificio Tabakalera de Donostia-San Sebastián

Además, el grupo consultor y tecnológico asociado a la Corporación Mondragón, alcanzó los 807 profesionales en 2024, tras generar 59 nuevos empleos durante el año, lo que supone un incremento del 8% respecto a 2023.

En cuanto a la rentabilidad, LKS Next ha alcanzado un resultado neto consolidado de 5 millones de euros, tras destinar otros 2 millones a remuneraciones variables colectivas, repartidas entre personas socias y no socias del grupo cooperativo. Además, el EBITDA ha superado los 6,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 48% respecto a 2023, y cuenta con una estructura financiera con una ratio de independencia del 1,3.

Por último, el grupo mantiene su apuesta por el compromiso social, con más de medio millón de euros destinados a fondos solidarios orientados al desarrollo del territorio y al apoyo a otros proyectos empresariales.

Retos a futuro

Con estos resultados como punto de partida, LKS Next inicia una nueva etapa con nuevos objetivos sobre la mesa, calificados desde la propia compañía como "ambiciosos". Así, las líneas maestras del Plan Estratégico 2025–2028, presentadas durante la Asamblea General, pretenden mantener "un crecimiento sostenido y con impacto".

En este sentido, LKS Next se marca como objetivo superar los 100 millones de euros en facturación y alcanzar una plantilla de más de un millar de profesionales al cierre de dicho periodo. No obstante, según ha señalado Zarraga, "este plan, al que hemos denominado 'P100 by P1000', se ha diseñado sin contemplar posibles crecimientos inorgánicos que puedan complementar y potenciar nuestra oferta de servicios".