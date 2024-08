Filtración masiva de Netflix: estas son las series y películas que iban a salir para finales de año, pero que ya están en internet

La expectación por una nueva temporada de nuestra serie favorita siempre es muy grande, esto es algo con lo que juegan las productoras y las propias plataformas de streaming de series y películas, ya que de esta manera consiguen que los usuarios se mantengan suscritos a sus servicios durante la espera de nuevos capítulos.

La cosa es que hay ocasiones en que los usuarios tienen tantas ganas de ver la nueva temporada que están dispuestos a cualquier cosa para verla cuanto antes, incluso si tienen que acudir ha medidas ilegales.

Lo vimos recientemente con HBO, ahora MAX, que hace unas semanas sufrió una filtración de los últimos capítulos de la serie La Casa del Dragón aparecieran en internet antes que en la propia plataforma.

Ahora el turno ha sido de Netflix, aunque en realidad el hackeo se ha producido en una de sus empresas asociadas que ha acabado repercutiendo al gigante del streaming. La compañía en cuestión es Iyuno, dedicada al doblaje y subtitulado de series y películas.

Al parecer fue a principios de este mes cuando un grupo de ciberdelincuentes accedieron a los sistemas de la compañía aprovechando una vulnerabilidad para conseguir material confidencial. Se cree que otras productoras se podrían haber visto afectadas, aunque por ahora las filtraciones tan solo han afectado a Netflix.

Series de Netflix filtradas antes de tiempo

Tal y como recogen desde The Wrap, hay unas cuantas series y temporadas y supuestamente iban a salir a finales de este año, pero que debido al ataque ya están publicadas. Entre ellas sabemos que están Arcane, que en noviembre estrenará su segunda temporada o la tercera temporada de Heartstopper que ya está circulando por las redes sociales.

A su vez, parece que han filtrado también tanto el capítulo inicial, el final y tres capítulos más de Dandadan. Aun así, esto parece que no va a cambiar los planes de estreno, y en España se emitirán estos tres primeros capítulos en varias salas de cine antes del lanzamiento definitivo de la serie en octubre, todavía sin una fecha concreta.

También se han filtrado varios contenidos de Terminator Zero, el remake de Ranma 1/2, la película Mononoke,Spellbound, Jentry Chau vs. The Underworld o el segundo largometraje de Bob Esponja para Netflix.

Lo cierto es que cada filtración es distinta, en algunos son imágenes de capítulos, secuencias, cabeceras, créditos, aunque también hay capítulos y películas al completo. Desde Netflix, han asegurado que ya están investigando el caso, y piden por respeto al trabajo de los productores que no se vean estas filtraciones. Y tú, si no quieres comerte ningún spoiler, ten cuidado en redes sociales, porque es posible que te salte alguno.