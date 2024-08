Disney+ te tiene amordazado: esta es la injusta cláusula "secreta" que impidió a un viudo demandarles por la muerte de su mujer

Cuando contratamos un servicio o aceptamos las políticas y condiciones de una empresa, estamos aceptando muchas cosas, lo que pasa es que son tantas que prácticamente nadie se para a leer punto por punto lo que está firmando. Esto es algo que las empresas saben muy bien, y por ello muchas veces nos cuelan aspectos muy injustos e irrazonables sin que nos demos cuenta.

Por norma general esto no nos suele afectar, ya que normalmente no ocurre nada malo, pero hay ocasiones en los que sí y por no haber leído atentamente estas condiciones nos vemos con las manos atadas y la empresa en cuestión saliéndose con la suya.

Un impactante caso de ello es lo que le ha ocurrido a este hombre estadounidense, el cual acaba de convertirse en viudo, después de que su mujer falleciera por una reacción alérgica por algo que había comido en uno de los restaurantes de Disney Springs en Florida (EEUU) el pasado octubre, según recogen desde New York Post.

Al parecer, la mujer puso en conocimiento de los camareros sus alergias y al servirle la comida, estos le aseguraron que no tenía alérgenos. Sin embargo, a las horas de comer, la mujer comenzó a sentirse mal, experimentó graves dificultades para respirar y se desplomó, para acabar falleciendo a las horas en un hospital local.

Esto llevó a que su marido demandará a Disney reclamando una compensación de 50.000 dólares, y aunque el restaurante fuera propiedad de otros, pertenecía al conglomerado de la compañía. Aquí es donde entra en juego la clausula "secreta" que si has contratado Disney+ o cualquier otro servicio de la compañía te ata totalmente las manos frente a cualquier demanda contra ellos.

Y es que desde Disney están reclamando que esta denuncia no debe llegar a los tribunales, debido a que en 2019 el demandante contrató la prueba gratuita de un mes de su servicio de streaming de series y películas. Y entre las condiciones que tuvo que aceptar (y todos tenemos que aceptar) encontramos la sección de "Resolución de disputas" que establece que cualquier conflicto debe resolverse mediante arbitraje vinculante, renunciando al derecho a un juicio con jurado.

El arbitraje vinculante es un método de resolución de disputas en el que las partes involucradas acuerdan someter su conflicto a un árbitro o panel de árbitros neutrales, en lugar de acudir a los tribunales tradicionales.

Este detalle es perfecto para grandes empresas que se meten en problemas, primero porque el procedimiento de los arbitrajes vinculantes suelen ser privados y confidenciales, a diferencia de los juicios públicos en los tribunales. Además de que suelen ser muy costosos debido a los honorarios de los árbitros y otros gastos administrativos, lo que en muchos casos conlleva a una desigualdad de poder entre las partes, lo que puede afectar el resultado del arbitraje.

Claramente Disney sabe lo que hace, y esta política es vinculante al contratar cualquier servicio o comprar una entrada para ir a su parque temático o lo que se te ocurra relacionado con ellos, por lo que si tú lo has hecho olvídate de llevarles a juicio. Si bien es posible demandarles, este proceso va a ser mucho más difícil, costoso y duro de ganar debido a que se trata de un arbitraje vinculante