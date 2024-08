Donald Trump retratado por este detalle en la charla con Musk: mucho bloqueo y sanción a China para después esto

Desde hace varias semanas, sobre todo a través de Twitter, la relación entre Elon Musk y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado de crecer y hacerse más fuerte. Y es que en este tiempo ambos han tenido un enemigo común, el partido democrático, Joe Biden y Kamala Harris.

A través de la red social que es propiedad de Musk, ambos no han dejado de atacar a los que acabamos de mencionar. Viniendo de Trump y conociendo cómo es, no nos sorprende su forma de actuar y que lo haga para debilitar a sus contrarios en esta carrera electoral, no obstante, el comportamiento del dueño de empresas como Tesla sí que ha sido más llamativo.

Hace no tantos años, Musk era un claro demócrata, donde incluso donó bastante dinero al partido. Sin embargo, su horizonte político ha cambiado mucho y en estas elecciones se ha postulado muy claramente a favor de Trump, e incluso ha distribuido bulos y vídeos falsos generados con IA (incumpliendo la propia normativa de Twitter) en contra de Kamala Harris.

En el día de ayer, ambos magnates mantuvieron una conversación de una hora y media desde la red social, en la que más que ser una entrevista, fue un lavado de cara, debido a la falta de confrontación o cuestionamiento a las afirmaciones de Trump.

Pero ese no ha sido el detalle que más ha llamado la atención de esta charla, sino que una foto ha dejado a Trump en evidencia, y es que en la imagen que se le hablando por teléfono, se puede observar que está usando un cargador portátil.

Hasta ahí no hay nada raro, lo que pasa es que el modelo en cuestión es el Anker MagGo 2.0, que irónicamente es un producto de una empresa China. El mismo país que Trump ha denunciado, bloqueado y sancionado desde su tiempos de presidente y que sigue haciendo.

Trump ha sido siempre un abanderado de lo americano, y crítico con lo de fuera, especialmente con todo aquello relacionado con el gigante asiático. Por ello que aparezca usando un producto chino llama mucho la atención y lo deja retratado.

Por su parte desde Anker han aprovechado esta imagen a lo grande y están promocionando su batería portátil en plataformas chinas con esta imagen, y es que lo cierto es que es una buenísima publicidad, ya que a pesar de lo mucho que puede "odiar" Trump a China, no ha podido no usar uno de este país.