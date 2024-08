La función que sorprendentemente Waze todavía no ha cambiado en su app que está causando el enfado de los usuarios

Waze es la alternativa que los usuarios escogen cuando se hartan de usar Google Maps, esta es una app mucho más centrada en la experiencia de conducción del usuario, y por ello está repleta de funciones que ayudan y asisten al conductor de alguna u otra manera.

Los avisos en tiempo real es la gran baza que tiene Waze, sumado a la activa comunidad que hace posible que la información en tiempo real llegue al resto de usuarios, aunque recientemente Google Maps ha añadido estas herramientas a su app también.

No obstante, y a pesar de que como decíamos están centrados únicamente en la experiencia del conductor, hay un apartado que desde hace muchísimos años, incluso de antes de que Google adquiriera la app en 2013, los usuarios no dejan de reclamar y pedir que los desarrolladores la cambien.

Se trata del icono de velocímetro de la app, situado en la parte inferior izquierda de la pantalla, y tal y como llevan los usuarios reclamando este es demasiado pequeño y es difícil de leer, sobre todo si lo quieres hacer rápido mientras conduces.

Lo cierto es que no todos los usuarios están de acuerdo, y muchos señalan que teniendo un velocímetro en el coche no necesitas que la app lo haga más grande, pero la verdad es que los velocímetros de Waze, Google Maps o apps del estilo son más exactos que el del coche, debido a cómo calculan la velocidad, usando una fórmula estándar que relaciona la ubicación y la distancia recorrida.

A raíz de las presiones de los usuarios, en 2022 Waze prometió que iba a estudiar este cambio, pero ya han pasado dos años y todavía no hay noticias de una confirmación oficial que indique que van a agrandar este icono. Sorprende que no se haya aplicado este cambio, por la sencillez de él, ya que no hay que hace magia o idear algo totalmente novedoso, tan solo hay que hacer el icono más grande.