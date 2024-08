Estás son las páginas web en las que nunca debes pinchar, según la Guardia Civil

Detrás de cada clic, de cada enlace o de cada página web que abrimos se puede esconder un virus o amenaza de otro tipo, por ello estar atento y saber reconocer antes de que sea demasiado tarde los peligros es esencial para sobrevivir en este mundo cada vez más cibernético.

Como hemos dicho en numerosas ocasiones, los ciberataques evolucionan constantemente y por ello las autoridades trabajan constantemente para informar y mostrar cómo funcionan los nuevos ataques y estafas que los ciberdelincuentes desarrollan.

Un claro ejemplo de ello es la colaboración entre la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para alertar e informar a los usuarios sobre el tipo de páginas web que deben evitar a toda costa por su seguridad.

En esta ocasión, estos organismos se han unido para incrementar nuestra seguridad a la hora de navegar en internet, ya sea desde un móvil o desde cualquier otro dispositivo, al enseñarnos que webs debemos evitar.

La alerta hace referencia a los peligros asociados a las páginas web que no utilizan conexiones privadas, es decir, que no emplean el protocolo HTTPS. La razón por la que este tipo de páginas son peligrosas es porque estas pueden comprometer información sensible que el usuario ingresa para acceder o realizar un trámite en ella, ya sean sus datos bancarios, información personal o claves de acceso a sus perfiles.

Por suerte los propios navegadores web te alertan antes de entrar en páginas de este sitio, con mensajes como el de la imagen en el que te alertan de que "La conexión no es privada".

Como señalan desde la Guardia Civil, no podemos depender únicamente de que el buscador detecte estas webs peligrosas, y por ello antes de acceder a cualquier web, debemos fijarnos en si tiene icono del candado en la barra de direcciones de su navegador, que indica una conexión segura. También resulta aconsejable verificar la dirección URL que muestra el navegador y asegurarse de que comienza con "https://".

En el caso de que no aparezca ninguno de estos detalles, lo mejor es buscar otra, ya que si accedes podrías estar exponiendo tus datos o contraseñas. Y recuerda también que debes tener mucho cuidado con todo lo que descargues de internet, en especial estas webs sospechosas, ya que podrías convertirte en víctima de Keylogging y acabar con tu cuenta bancaria vaciada.