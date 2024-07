20 años después, vuelve Jade

20 años atrás, la industria del videojuego se encontraba en plena ebullición. Raro era el día que no se lanzara un título y todos los meses asistíamos a algo totalmente nuevo. De aquel tiempo a esta parte, este tipo de entretenimiento ha ganado adeptos y reconocimiento social como industria y cono una forma más de cultura. Sin embargo, en paralelo, digamos que asistimos a cierta crisis de creatividad. Las grandes compañías lanzan superproducciones en momentos puntuales del año y suelen formar parte de sagas ya bien conocidas y con éxito asegurado por sus legiones de fieles. Y el resto del año se dedican a ir alimentando con contenidos adicionales a esos grandes lanzamientos.

Explicamos todo esto para entender el momento en el que llegó a nuestras manos por primera vez 'Beyond Good & Evil', en 2003, en aquella ocasión para las plataformas Playstation 2 y 3, Xbox360 y Nintendo GameCube. Por su argumento, mezcla de géneros y jugabilidad, pronto se convirtió en un juego de culto. Ahora, Ubisoft presenta una edición 20 aniversario para que lo podamos disfrutar en resolución 4K y a 60 frames por segundo. Digamos que en esta versión se han eliminado por completo los polígonos en los gráficos, se han mejorado los controles, se ha ganado fluidez en las carreras a bordo de locos vehículos y también se han añadido algunos extras que luego comentaremos. Hay que recordar que no es este el primer lavado de cara al que ha sido sometido este juego, pues unos años atrás se lanzó una versión remasterizada para el HD.

En cambio, la segunda parte de 'Beyond Good & Evil' sigue en producción y, ante los últimos rumores, Ubisoft aclaraba días atrás que esa secuela sigue en desarrollo. Así que en estas dos décadas hemos conocido dos versiones más del clásico original, pero quieren asegurarse de que esa segunda parte esté a la altura de la primera. Y es que el listón está muy alto, eso hay que reconocerlo.

'Beyond Good & Evil', para quienes aún no hayan tenido ocasión de disfrutarlo, nos mete en la piel de una reportera, Jade, que tiene que librar al mundo de una invasión, esta vez de los alienígenas de DomZ. Bajo ese argumento en principio simplón y tantas veces visto, llegan personajes -como su tío adoptivo Pey'j o el valiente Doble H- y tramas que nos enganchan, situaciones muy variadas que no nos permiten bajar la guardia en ningún momento.

Clasificado como de acción y aventura, lo cierto es que en este clásico encontramos un poco de todo, desde situaciones de sigilo en las que Jade tiene que ir tomando imágenes con su cámara, hasta combates con su palo, puzles, minijuegos, carreras y hasta disparos. Todo eso es lo que eleva la jugabilidad a tasas muy altas.

Nos movemos por escenarios coloristas y una ambientación entre fantasiosa y de ciencia ficción -el mundo de Hillys- que no nos salvará de persecuciones a bordo de extrañas lanchas casi redondas por canales o disparos. En cuanto a ese contenido extra que se ha añadido, encontramos una nueva misión, de la que mejor no desvelar nada, aunque sí diremos que está a la altura del resto del juego original. También se han añadido por los escenarios más objetos por encontrar y fotografiar.

Aunque reconocemos que hubiéramos preferido recibir la segunda parte de 'Beyond Good & Evil', lo cierto es que esta versión ampliada y mejorada del original va a permitir a muchos fans del clásico volverlo a jugar con sus hijos, que están acostumbrados a la alta definición y es difícil que se animen con un título con gráficos 'poligoneros'.