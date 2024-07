El timbre de casa ya suena en el móvil

Si pasamos bastante tiempo fuera de casa y nos preocupa que algún intruso pueda colarse en nuestro espacio más privado cuando no estamos en ella, igual hemos encontrado la solución. El Internet de las Cosas, la domótica y la telefonía móvil han hecho su trabajo y, fruto de la convergencia de estas tres tecnologías, ha surgido el videoportero inteligente HP7. Hemos tenido la oportunidad de probarlo unas semanas y queremos comentar nuestras primeras impresiones con este producto. Lleva la firma de la compañía Ezviz, especializada en dispositivos para el hogar: igual diseña y produce robots aspiradores que cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes o estaciones de electricidad con energía solar.

En este caso, hablamos de un dispositivo que, en resumen, nos permite tener el control de lo que sucede en casa incluso cuando no estamos en ella. De esta manera, cuando alguien llama al timbre, nos sonará también en el teléfono móvil y podremos ver quién está intentando acceder a la finca. También podremos contestarle, interactuar con él y aparentar que estamos en casa, aunque no sea así. Está recomendado para casas independientes y, en nuestro caso, por ejemplo, lo hemos utilizado varias veces para abrirle la puerta exterior a un repartidor e indicarle que deje el paquete que pretendía entregarnos dentro, en una zona de la entrada de la casa. También puede resultar muy útil dar esa impresión de que estamos allí cuando no es así, mejorando la seguridad y así disuadir a posibles cacos.

Este videoportero, que tiene un precio de 269,99 euros, se compone de dos piezas: la exterior con el timbre y la cámara, y la interior, una pantalla táctil de siete pulgadas y resolución 2K en la que también veremos a los visitantes cuando estemos en casa y así cumplir la función del videoportero más clásico. Por todo lo dicho, queda claro que ambos dispositivos no solo estarán interconectados por un cable eléctrico de dos hilos (también con el sistema de cerradura de la puerta para poder accionar su apertura), sino con el WiFi de la casa. Esa última conexión es la que nos va a permitir, a través de una app específica que nos instalamos en el móvil, acceder a su cámara y a la cerradura en remoto.

El sistema tiene una función añadida de la que recibe el apelativo de inteligente. Su cámara también nos servirá para recibir alertas de movimientos sospechosos de personas en torno a nuestra vivienda y, si así la configuramos, también nos enviará al móvil ese tipo de alertas, así como imágenes que haya captado. Todo ese material se almacena en la nube de Ezviz, para lo que no tendremos que pagar ningún tipo de cuota ni suscripción mensual y garantizan el cumplimiento de toda la normativa sobre protección de datos. Si, llegado el caso, necesitamos aumentar esa memoria, también podemos hacerlo mediante tarjetas SD (hasta 512 GB).

Cuando usemos el HP7 para acceder a casa, también podemos hacer uso de una función muy práctica, también comercializada en porteros de comunidades de vecinos. Se trata de unas llaves electrónicas, una especie de chapas de plástico, que basta acercar al dispositivo para que desbloqueen la cerradura. De esta manera nos olvidamos de las tradicionales llaves metálicas. En este caso, incluye tres de estas 'chapitas' de plástico.

Para cuando llega la noche, su visor de infrarrojos nos garantiza que seguiremos viendo todo aquello que se acerque a nuestra propiedad a cinco metros de distancia, aprovechando su cámara gran angular de 162 grados.

Este videoportero inteligente nos permite dar un paso más en la conectividad del hogar. Así, igual que podemos activar o desactivar una cámara de seguridad o poner a funcionar o no el robot aspirador cuando estamos en el trabajo, de esta manera también podremos controlar quién se acerca a nuestro hogar y con qué intenciones.

Aparte de las funcionalidades ya comentadas, nos ha gustado especialmente de este dispositivo sus posibilidades de configuración, su diseño elegante y algunas funciones extra de seguridad como la posibilidad de distorsionar nuestra voz cuando respondemos.