Bruselas expedienta a X, la red social de Elon Musk, por engañar a los usuarios con su sistema de verificación

La Comisión Europea continúa poniendo en el foco las prácticas de las grandes plataformas digitales. En este caso le ha tocado el turno a la red social X, antigua Twitter. Bruselas ha enviado a la plataforma un pliego de cargos por infringir la normativa comunitaria de Servicios Digitales al considerar que sus indicadores de verificación azules son un engaño para los consumidores.

"Antes, los checks azules significaban fuentes fiables de información. Ahora, con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios e infringen la DSA", ha indicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que ha incidido en que si se confirman tales conclusiones Bruselas impondrá multas y exigirá cambios significativos.

La investigación llevada a cabo por el Ejecutivo comunitario ha concluido que las cuentas verificadas, a las que dan validez los indicadores azules, suponen un engaño para los usuarios. Dado que cualquiera puede obtener este estado de verificación, los usuarios no pueden tomar decisiones informadas y libres sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el interactúan. Además, Bruselas avisa de que hay evidencias de que actores con fines maliciosos abusan de las cuentas verificadas para poder engañar a los usuarios.

Por otro lado, la red social capitaneada por Elon Musk no cumple con la normativa comunitaria en lo que respecta a transparencia en los anuncios. La compañía estadounidense no ofrece un repositorio de anuncios fiable y pone en marcha barreras que impiden que haya claridad hacia el usuario. En concreto, el diseño no permite que se realice una supervisión sobre la distribución de anuncios online.

En tercer lugar, X no da acceso a su información pública a los investigadores atendiendo a las condiciones de la normativa de servicios digitales. Además, el proceso parece disuadir a los investigadores ya que no les deja otra opción que pagar tarifas desproporcionadamente altas.

De confirmarse las conclusiones preliminares del Ejecutivo comunitario, éste puede adoptar una decisión de incumplimiento que pueden implicar multas de hasta el 6% del volumen de negocios total anual a nivel mundial. Además, puede reclamar a la empresa estadounidense que adopte medidas para subsanar todas estas irregularidades.

Con el envío de este pliego de cargos, la Comisión Europea informa a X de su opinión preliminar, aunque esto no prejuzga el resultado de la investigación, ya que X tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho a defenderse.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, ha indicado que "X no cumple la normativa de Servicios Digitales en áreas clave de transparencia al engañar a los usuarios, al no proporcionar un repositorio de anuncios y bloquear el acceso de los investigadores a los datos".