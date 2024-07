Así funciona la estafa del enlace en BlaBlaCar: esto es lo que dice el conductor para engañarte

La llegada del verano, no es tan solo sinónimo de playa y calor, sino también de viajes. Y es que es durante estas fechas cuando se registran los mayores movimientos en carreteras, raíles y hasta en rutas marinas y aéreas.

Sin duda para este verano la mayoría de usuarios cogerán el coche para llegar a su destino de vacaciones, aunque la opción más rentable para los jóvenes es coger un bus o un tren gracias a las ayudas delVerano Joven 2024, hay muchas otras personas que no disponen de vehículo propio para hacer estos trayectos y si quieres llegar en el menor tiempo posible, la opción más aclamada es BlaBlaCar.

Esta plataforma conecta a conductores que viajan con espacio en su coche con pasajeros en busca de un vehículo que les lleve a su destino. El funcionamiento es sencillo, se publica un viaje con un punto de salida y otro de entrega y se establece un precio por asiento, y todo se hace a través de la propia app para que no haya problemas.

No obstante, como suele ocurrir hay ciertos actores maliciosos que tratan de estafar a los usuarios de esta plataforma mediante todo tipo de engaños. Y en el artículo de hoy te vamos a contar uno de los más populares de los últimos años para que puedas detectarlo antes de que sea demasiado tarde.

Qué es la estafa del enlace en BlaBlaCar y cómo puedes evitarla

Hoy en día cuando realizamos cualquier actividad o trámite por internet, estamos expuestos a algún tipo de ciberataque o estafa, por lo que hay que estar muy atento cuando interactuamos con personas desconocidas.

En el caso de BlaBlaCar nos debe saltar la alerta cuando el conductor que oferta el viaje nos envía un enlace en la conversación para que hagamos el pago por ahí. Uno de los principios de ciberseguridad de la app es que "Nunca accedas a los enlaces enviados por los conductores", ya que todos los trámites necesarios para reservar un viaje están integrados en la propia plataforma.

Esto es porque aunque parezca inofensivo, el enlace puede contener cualquier tipo de virus que te robe tu información personal y bancaria. Por ello si ocurre que el conductor te dice que pagues fuera de la aplicación enviándote un enlace, un número de móvil o una dirección de correo electrónico debes responderle con algo como "no me siento cómodo usando el enlace que me has mandado. Voy a seguir las recomendaciones de BlaBlaCar y a a pagar a través de la aplicación".

En el caso de que insista que lo hagas por otro vía, justificando que así se quita comisiones o lo que sea, lo mejor es que busques otro viaje ya que hay una altísima probabilidad de que se trate de un conductor falso que ni siquiera vaya a hacer el viaje que oferta.