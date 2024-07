Netflix comienza a eliminar su suscripción más barata sin anuncios: qué alternativas te quedan

En los últimos años Netflix ha ido aplicando toda una serie de cambios a su plataforma que resulta bastante diferente a lo que conocimos en tiempos de pandemia cuando estos servicios de reproducción de series y películas en streaming pegaron el boom.

Hablamos de cambios como la prohibición de cuentas compartidas o las nuevas modalidades de suscripción, destacando la llegada de un plan más barato con publicidad. Como decíamos son muchas vueltas las que ha dado Netflix, y por ello es normal que estés algo perdido con las opciones que tienes para contratar.

Y más todavía después de conocer que Netflix está comenzando a eliminar su suscripción Estándar, según recogen desde The Verge a partir de los numerosos comentarios de usuarios en Reddit que aseguran que al intentar iniciar sesión en la app les aparece un mensaje informándoles de ello.

Al parecer, en el mensaje se les informa de que "Tu último día para ver Netflix es el 13 de julio. Elige un nuevo plan para seguir viéndolo". Los suscriptores que paguen 11,99 $ / mes por el plan básico tendrán que elegir entre el nivel con publicidad de 6,99 $, el nivel sin publicidad de 15,49 $ o el plan premium 4K sin publicidad de 22,99 $.".

Hay que tener en cuenta de que por ahora parece que este mensaje tan solo les está apareciendo a los miembros de Netflix en Canadá y Reino Unido, por eso aparecen esos precios. Por ahora no hay noticias de que esta decisión vaya a llegar a España, y en caso de hacerlo no será hasta más adelante.

Esta decisión parece indicar que la compañía a puesta todo a su plan con anuncios, y es que según los datos publicados por la compañía en el mes de mayo alcanzaron el hito de 40 millones de usuarios a nivel global suscritos a esta modalidad.

Qué opciones le quedan a los usuarios

Con este cambio, los usuarios que quieran seguir usando Netflix tienen que elegir entre los otros dos planes que ofrece la plataforma. Por un lado está el plan Estándar con anuncios que en España tiene un precio de 5,49 euros al mes que te permite ver contenidos en dos dispositivos compatibles a la vez o el plan Premium que cuesta 17,99 euros al mes y permite hasta cuatro dispositivos.

En ambos planes se ofrece la opción de añadir a una persona extra que no conviva en tu domicilio por 5,99 euros al mes más. A su vez, hace una semana salió una información alrededor de los posibles planes de Netflix de introducir un plan de suscripción totalmente gratuito, el cual se financiaría a través de parones publicitarios similares a los de la televisión tradicional, aunque por ahora este tema tan solo ha surgido en conversaciones y no es nada oficial.