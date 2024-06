"La IA revoluciona el Growth Hacking: una sola persona ahora puede lograr el impacto de un equipo"

Madrid ha reunido a los grandes referentes mundiales en el ámbito de las startups. Canva, Cabify, Vodafone, Create y Vicio están hablando de las estrategias que les han permitido desarrollarse y convertirse en los líderes que son hoy. La Product Hackers Conference se posiciona como una oportunidad única para aprender, intercambiar experiencias y hacer networking con algunos de los líderes más influyentes del sector. Además es una oportunidad única para aprender de los mejores en el campo del growth hacking y profundizar en las estrategias que están revolucionando el crecimiento de productos digitales.

En este contexto, tenemos el placer de entrevistar a Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers. Luis es una figura destacada en el mundo del growth hacking y la tecnología, conocido por su capacidad para impulsar el crecimiento de empresas y startups a través de estrategias innovadoras. Además de ser un líder empresarial, es autor del libro "Growth hacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales" y ha acumulado una experiencia emprendedora y de vida que es realmente inspiradora.

Aunque su trayectoria académica en el instituto no fue la más brillante, lo que impidió que cumpliera su sueño de ser astronauta, Luis no se quedó corto. Es Ingeniero Informático y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea, donde se graduó con honores y recibió el premio al mejor proyecto fin de carrera de la Escuela Superior Politécnica en 2008, entre otros reconocimientos. Además, ha sido profesor en múltiples universidades y escuelas de negocio.

Actualmente, Luis dirige Product Hackers con el objetivo de potenciar el ecosistema tecnológico en España al máximo nivel. Ha adaptado la metodología de Sean Ellis al contexto español y ha logrado algo impresionante: convertir su agencia en una metodología de trabajo conocida y utilizada por todos los profesionales del marketing.

¿Qué te motivó a crear Product Hackers y cómo ha evolucionado desde su fundación en 2017?

Product Hackers nace como una extensión previa de un proyecto anterior. Ese proyecto se llamaba Gamisfaction, y conseguimos cientos de miles de usuarios en poco tiempo pero no conseguimos generar un modelo de monetización que generara ingresos a la compañía. En muchos otros proyectos en los que habíamos participado en el pasado encontrábamos otras situaciones similares o antagónicas: los proyectos que se viralizaban y conseguían alcance no monetizaban y los proyectos que generaban monetización no escalaban.

Product Hackers nace como respuesta a todo esto. Quisimos crear un servicio que facilitara el crecimiento de empresas y productos digitales poniendo encima de la mesa las cosas que habíamos demostrado que funcionaban: enfoque basado en datos, mucha experimentación y una metodología que permitiera juntar crecimiento de audiencia con monetización.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Product Hackers Conference y qué esperas lograr con este evento?

El Growth es una disciplina todavía por establecerse que busca potenciar el crecimiento gracias a los datos y la experimentación. Mucha gente empieza a escuchar algunas cositas pero no hay apenas espacios de aprendizaje y de compartición de experiencias y metodologías reales que se puedan aplicar.

Product Hackers Conference, The Growth Conference busca ser un espacio de referencia a nivel internacional donde compartir las últimas tendencias, novedades y casos en la aplicación del growth y la experimentación enempresas de todo tipo.

Para crear un primer punto de referencia internacional en la materia, hemos apostado por traer a esta primera edición a Sean Ellis que es el creador del concepto Growth Hacking, a Yara Paoli que fue la responsable del crecimiento exponencial de Skyscanner en sus años de mayor crecimiento, y otros expertos internacionales como Talia Wolf, Maja Voje y así hasta más de 70 speakers especialistas en las distintas áreas que se conecta con el Growth.

¿Cuáles son las técnicas de growth hacking más efectivas que has visto implementadas en las empresas que asesoran?

Una de las cosas más curiosas del Growth es que no va de replicar cosas establecidas, va de experimentar para encontrar tu propio camino. De hecho en la mayoría de las ocasiones hemos descubierto que saltándonos una best practice de la industria conseguimos mejorar los resultados.

Pero por poner algunos ejemplos tangibles:

-En muchos productos SaaS, conseguimos mejora en los ratios de activación (% de usuarios que acaban usando el producto) simplemente reduciendo el número de opciones que se le muestra al usuario en sus primeros días en la plataforma. Minimizamos así la carga cognitiva del usuario y buscamos facilitar que realice las acciones clave que le van a ayudar a entender el valor que le aporta el producto

-En grandes sitios como Zara, solemos orquestar mediante la experimentación un montón de decisiones empresariales que se toman cada día. De esta forma cuando los responsables de distintas áreas (camisetas, ropa de mujer, etc.) plantean cambios en el site para potenciar determinados productos o campañas, en lugar de realizar esos cambios, se hace un experimento que permite entender el impacto de esa decisión a los indicadores de negocio principales de ese departamento, así como a los indicadores que interesan a otras áreas de la empresa, lo que permite encontrar las mejores decisiones que funcionan para todo

¿Podrías compartir un caso de éxito de una empresa que haya escalado significativamente gracias a las estrategias de Product Hackers?

Con Verti detectamos que alrededor del 80% de usuarios salen de la web sin estimar el coste de una póliza. Como consecuencia, decidimos basar nuestra ruta de experimentación sobre los siguientes puntos:

- Tangibilizar la propuesta de valor más allá del precio.

- Hacer el proceso de contratación más ligero y fluido, eliminando barreras y sobrecarga de información.

- Destacar las llamadas a la acción, especialmente en dispositivos móviles.

El resultado: un incremento de 24,92% en nuevas pólizas

¿Puedes explicar en qué consiste el método científico de experimentación continua SOLID Growth?

SOLIDGrowth consiste en analizar los datos de comportamiento de usuario de un cliente así como los indicadores clave a nivel de negocio para encontrar oportunidades de crecimiento.

Una vez encontradas esas oportunidades, se generan una serie de ideas o formas de atacar esa oportunidad, y para cada una de estas ideas se definen experimentos que permiten validar la idea con usuarios reales y entender su impacto en el negocio.

Esto se hace de forma iterativa y rápida. Buscamos poder probar muchas hipótesis con datos reales en periodos cortos de tiempo. Muchas de esta hipótesis suelen demostrarse falsas cuando ves los datos, pero si consigues que apenas 2 o 3 de cada 10 te permitan mejorar algún ratio importante del negocio, estás mejorando de forma continuada y exponencial tu crecimiento ya que los efectos de las mejoras componen con el tiempo

¿Cómo se diferencia SOLID Growth de otras metodologías de crecimiento que existen en el mercado?

SOLIDGrowth bebe a nivel conceptual de otras metodologías pero aterriza todos los conceptos con una serie de herramientas que permiten generar estrategias concretas de una forma guiada. Entre estas herramientas se encuentra:

-El GOI Tree creado por Luis Diaz del Dedo que es una herramienta que permite estructurar los Objetivos (G=Goals), Oportunidades e Ideas que componen la estrategia de Growth.

-El Product Hackers Canvas, creado por José Carlos Cortizo, que es una herramienta que permite idear y documentar estrategias de crecimiento que afectan a distintas fases del funnel de venta (fases en la relación de la marca con el cliente)

Deesta forma SOLID Growth no es solo un marco teórico, si no también un conjunto de herramientas que facilitan la generación y evaluación de estrategias de crecimiento.

¿Cómo ves el futuro del growth hacking y cuáles crees que serán las próximas tendencias en esta disciplina?

Gracias a la evolución y profesionalización que ha vivido en los últimos años, el Growth está entrando con fuerza en organizaciones de todos los tamaños, haciendo que se reconfiguren tanto los equipos, como la forma de abordar el crecimiento e incluso la cultura empresarial, hacia una cultura de la experimentación.

El Growth puede ser un gran generador de cambio de mentalidad favoreciendo culturas empresariales que toleran el fallo y que fomentan una innovación continua desde dentro gracias a la experimentación.

¿Qué papel crees que jugarán la inteligencia artificial y los datos en el futuro del growth hacking?

Los datos ya son una pieza clave del Growth porque cuando lo aplicamos siempre basamos todas las decisiones en datos.

Ahora bien, la IA genera un cambio de paradigma en muchos aspectos. Desde el punto de vista de los datos porque permite incluso hacer predicciones con los datos y adelantarnos a lo que puede pasar. Y desde muchos otros puntos de vista porque la IA permite que una sola persona sea capaz de realizar el impacto de un equipo de Growth entero al facilitar tanto la generación de contenidos, código y otros assets que suelen requerir mucho tiempo y equipos especializados y ahora están en manos de generalistas.

¿Qué nos puedes contar sobre Product Hackers School y el tipo de formación que ofrecen?

ProductHackers School está muy alineada con el foco del grupo que es el Growth, por eso todas sus formaciones tienen como nexo de unión el Growth, los datos y la experimentación. Suelen ser formaciones prácticas, de unos 3 meses de duración, para realizar online pero con clases en directo con los mejores profesionales de Growth en distintos verticales.

¿Cómo ayuda Product Hackers Talent a las empresas a encontrar el talento adecuado para sus necesidades de crecimiento?

Product Hackers realiza miles de procesos de selección al año para incorporar perfiles de Growth en su equipo, porque no solo hay que encontrar buen talento de Growth sino que además tiene que haber un encaje cultural y un encaje en la cultura de trabajo de la compañía (remoto y flexible).

Nos encontramos que en muchas situaciones estábamos hablando con perfiles súper validos pero lo que no encajaba era algún aspecto cultural muy específico de nuestra compañía, pero que el perfil podría destacar mucho en algún otro tipo de entorno como pueda ser un entorno presencial o con otra cultura.

Product Hackers Talent representa el poner a disposición de otras compañías estos perfiles, el conocimiento del mercado y los procesos necesarios para encontrar el mejor talento de Growth.

¿Cuáles son tus planes a futuro para Product Hackers y cómo planeas mantener el crecimiento exponencial de la compañía?

Nuestros focos de crecimiento son:

-Expansión de capacidades dentro del Growth, ya que nos estábamos abriendo de experimentación y CRO a abordar proyectos más amplios que tocan adquisición, data, retención, etc.

- Expansión internacional

- Expansión dentro de los clientes

Nuestro objetivo es ser una compañía que factura +100M€ dentro de unos 7 años

¿Hay planes de expansión internacional para Product Hackers y, de ser así, cuáles son los mercados objetivo?

Tenemos clientes en Chile, Colombia, Estados Unidos y algún otro país de Europa, aunque nuestro foco está en España y ahora estamos poniendo algo de cariño a la apertura del mercado mexicano donde ya hemos entrado en cuentas relevantes como Palacio de Hierro o Grupo Zapata.

En 2025 queremos explorar la apertura de nuevos grandes mercados como Estados Unidos.