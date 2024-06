Las empresas transforman sus modelos de negocio para priorizar la sostenibilidad

En un contexto donde las empresas deben esforzarse más por cuidar el planeta, la tecnología se presenta como un gran aliado crucial para buscar soluciones sostenibles. Organizaciones de todas las industrias están transformando sus modelos de negocio para priorizar la sostenibilidad en sus operaciones mediante la digitalización y automatización de procesos. Esto les permite minimizar residuos y optimizar el uso de recursos, lo cual no solo disminuye el impacto ambiental, sino que también mejora la eficiencia operativa y reduce costes a largo plazo. Estas conclusiones fueron discutidas en el observatorio organizado por elEconomista.es y Amazon Web Services (AWS) titulado "El papel protagonista de la tecnología en materia de sostenibilidad", sobre el rol crucial de la tecnología en la sostenibilidad, donde también participaron otros expertos.

David Blázquez, Public Policy Principal de Infraestructura y Energía para AWS Iberia, expresó que el compromiso de Amazon con la sostenibilidad es claro en toda la cadena de valor de la compañía. Mencionó que Amazon cofundó en 2019 la iniciativa "Climate Pledge" con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040. Añadió que, desde 2022, AWS ha trabajado para devolver más agua de la que utilizan en sus centros de datos, para hacer un uso positivo de este recurso. También señaló que para 2025 "esperan igualar el uso de electricidad en sus centros de datos a nivel mundial con energía 100% renovable", objetivo ya cumplido en sus centros de datos en Aragón. Blázquez destacó también la importancia de revisar la eficiencia de sus infraestructuras y dar una segunda vida al agua utilizada, enfatizando un fuerte compromiso con la comunidad local. De hecho, añadió que buscan ser los mejores vecinos en las ubicaciones de sus centros de datos mediante numerosos proyectos de sostenibilidad que repercuten directamente en la propia ciudadanía.

Por su parte, Iñigo López Brañas, Energy Efficiency & Facilities director de Gestamp, afirmó que la empresa tiene un gran compromiso con la sostenibilidad desde hace muchos años. Indicó que generan informes desde 2011 y, desde 2015, cuentan con un departamento específico de eficiencia energética. López ve la sostenibilidad como una oportunidad para diferenciarse y ayudar a sus clientes a alcanzar sus propios objetivos.

En esta misma línea, Ignasi Castelló Escudé, chief Purchasing & Sustainability Officer en Ficosa International, señaló que, dedicados al sector de automoción desde hace 75 años, están en un proceso de transformación. Se unieron al Global Compact en 2002 y ven la sostenibilidad como un aspecto crucial, aunque comentó que hay una regulación europea desacompasada que puede ser perjudicial para la industria. Considera que la sostenibilidad es "una ventaja a largo plazo, proporcionando productos más seguros, eficientes y sostenibles en comparación, por ejemplo, con los automóviles de China". Destacó también que la alta dirección debe estar comprometida con la sostenibilidad para que sea un factor de éxito.

Pol Fàbrega, responsable de Sostenibilidad de Wallapop, explicó que la empresa, fundada en 2013, promueve un consumo más consciente y humano. Destacó el éxito de la plataforma, que ha crecido de 170.000 usuarios en 2013 a más de 19 millones de usuarios mensuales en 2024. Señaló también que se han subido 640 millones de productos a la plataforma en todos estos años y que Wallapop ha facilitado la transformación de los modelos de consumo en España. Mencionó que, según su último informe, el 94% de los encuestados considera Wallapop como su primera opción para comprar productos reutilizados.

En el ámbito de la construcción, Patricia Muñoz Pequeño, gerente de Sostenibilidad de Sacyr, comentó que su sector tiene afecciones significativas al entorno por su empleo de materias primas o su elevado consumo de energía, entre otros. Sin embargo, afirmó que "han trabajado durante muchos años para reducir su impacto" y están redifiniendo "sus métodos con la tecnología e innovación como elementos clave". Muñoz destacó que la transformación sostenible ofrece nuevas oportunidades y que las infraestructuras juegan un papel relevante en la transición climática, abriendo nuevos modelos de negocio como infraestructuras resilientes o la optimización de la gestión del agua.

En cuanto al sector de la banca, Sergio Rodríguez Pérez, director de Sostenibilidad de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, resaltó que, como grupo cooperativo financiero, tienen un enfoque diferente y se centran en favorecer la inclusión financiera y apoyar los entornos locales. Mencionó que siempre han sido sostenibles y que la innovación y la tecnología son fundamentales en su camino hacia la sostenibilidad, especialmente en el sector agroalimentario.

La tecnología es palanca de cambio

Blázquez quiso explicar en profundidad en qué proyectos están trabajando actualmente. "Desde Amazon, estamos desarrollando proyectos de energía libre de carbono, incluyendo solares, eólicos y fotovoltaicos en las cubiertas de nuestros edificios y también trabajando en proyectos para ser más eficientes en almacenamiento. Actualmente, generamos 2,9 gigavatios en España". Blázquez subrayó que los proyectos están enfocados en la eficiencia y generación de recursos. Detalló, además, que AWS apoya iniciativas para mejorar la disponibilidad del agua a través de la restauración de cuencas hidrográficas y la prestación de servicios de agua potable en áreas con escasez. "Trabajamos con FIDO Tech, que utiliza la tecnología en la nube de AWS para detectar fugas de agua. En noviembre de 2022, instalamos sensores acústicos Fido en 45 km de la red de agua de Villanueva de Gállego para identificar y priorizar la reparación de fugas".

Por su parte, López comentó sobre la evolución tecnológica en sus plantas. "Monitorizamos nuestras plantas a través de sensores. Pasamos de estar ciegos a ver. Antes, solo teníamos las facturas de electricidad y gas como referencia. Ahora, con el desarrollo de un software, podemos canalizar y analizar grandes volúmenes de datos". Igualmente, agregó que hoy tienen 37 plantas monitorizadas y "esperamos superar las 60 para 2026. Además, usamos KPI's para trazar el consumo energético por pieza producida, identificando máquinas eficientes y compartiendo buenas prácticas para ahorrar energía y CO2".

Sobre la eficiencia del aire comprimido, López destacó que han identificado compresores ineficientes al agrupar datos. "Con un programa específico, detectamos fugas con cámaras de Realidad Aumentada, ahorrando dinero y tiempo. Antes, localizábamos las pérdidas manualmente, ahora es mucho más eficiente y rápido".

Desde Ficosa se comentó que tienen 16 plantas en países como EEUU, Alemania, Italia, Francia, México, China, Turquía, Marruecos, Brasil y España, y "estamos utilizando un 60% de energía renovable, generada principalmente a través de energía solar". La cadena de valor es crucial para ellos, ya que "cerca del 85% de nuestras emisiones provienen de nuestra actividad. También, hacemos pedagogía con nuestros proveedores, aunque en algunos países es complicado". Añadió que la descarbonización de sus productos es esencial y que la sostenibilidad también se enfoca en la seguridad y eficiencia. "Implementamos debida diligencia en nuestra cadena de valor", concluyó.

Alinear la estrategia sostenible con la misión

Fàbrega explicó que trabajan intensamente en la sostenibilidad, alineándola con la misión, visión y propuesta de valor de Wallapop. "Realizamos diagnósticos para comprender el contexto en el que operamos." Fàbrega destacó tres pilares principales: "Primero, liderar el consumo consciente en España. En 2023, ahorramos más de 500.000 toneladas de CO2 y 20.000 millones de litros de agua, lo que equivale al consumo trimestral de Barcelona. Además, nuestra comunidad ahorró 2.460 millones de euros en un año". En cuanto al segundo pilar, mencionó: "Nos enfocamos en reducir nuestra huella interna." Y sobre el tercero, señaló: "Integramos la sostenibilidad en la cultura de la empresa; los empleados son clave para impulsar la sostenibilidad."

Por su parte, Muñoz afirmó que su objetivo es maximizar los impactos positivos en proyectos de infraestructuras que garantizan el acceso al agua de calidad, infraestructuras de transporte, etc. Añadió que la sostenibilidad es prioritaria en su nuevo plan estratégico, con cuatro ejes: Planeta, prosperidad, personas y gobernanza, acompañados de un eje transversal de cultura, innovación y finanzas sostenibles. "El 70% de nuestra inversión en innovación debe atender retos sostenibles", subrayó. Muñoz Pequeño mencionó un proyecto en un intercambiador donde se utiliza IA para mejorar la eficiencia energética: "Usamos algoritmos que combinan variables internas y externas para predecir las necesidades energéticas".

Desde Cajamar se explicó que la propia actividad de la entidad no es la que genera más impacto, por lo que se enfocan en el alcance 3. Desde hace seis años, operan en alcance 2, utilizando energía renovable y han invertido en huertos solares y en el Bosque Caja Mar para reducir y compensar sus impactos. Además, están inaugurando un edificio moderno enfocado en el alcance 1 y tienen objetivos de descarbonización para ciertos sectores, realizando mucha pedagogía con sus clientes. Igualmente, destacó que el sector agroalimentario es muy importante para ellos y que el beneficio es un medio para lograr su misión y visión, subrayando que no hay otra forma de operar que no sea sostenible y a largo plazo. Mencionó la Plataforma Tierra, una iniciativa para la digitalización del sector agroalimentario, y la Incubadora de Agua como parte de sus proyectos.

La importancia de la nube

Blázquez añadió que todas estas innovaciones y proyectos no podrían haberse desarrollado sin la tecnología en la nube de AWS. Indicó que las infraestructuras de AWS son hasta cinco veces más eficientes que cualquier centro de datos de media en Europa, ayudando además a las empresas que alojen sus cargas en la nube a mejorar su huella de carbono.

Todos los expertos coincidieron en que la integración de tecnología avanzada y sostenibilidad no solo es viable sino esencial para el éxito a largo plazo.

En la actualidad, estamos entrando rápidamente en una era en la que cualquier organización puede acceder a una potencia informática sin precedentes y manejar cantidades de datos hasta ahora inimaginables, con la misma rapidez y facilidad, y casi al mismo coste, que encender las luces de casa. La nube no solo ofrece beneficios financieros, sino también sociales y medioambientales, haciendo que el ecosistema tecnológico sea más verde, sostenible y equitativo. El cloud computing democratiza el uso de la tecnología y el acceso a la innovación para organizaciones de todos los tipos y tamaños. Además, comprender su funcionamiento tiene un impacto directo en la empleabilidad, ya que el conocimiento y las habilidades en tecnologías de la nube son cada vez más demandados en el mercado laboral.

Según estimaciones de Accenture, las empresas que migran a la nube pueden reducir sus emisiones de carbono en un 84% y su consumo energético en un 65%. Este cambio tiene un impacto significativo en las emisiones de CO2, reduciéndolas en 59 millones de toneladas anuales, lo que equivale a retirar 22 millones de coches de la circulación.

Castelló destacó que su empresa ha enfrentado desafíos de ciberseguridad debido a la actividad local y que la transición a la nube ha mejorado su flexibilidad y reducido costes de capital (CAPEX). Sin embargo, señaló que la descompensación en regulación sostenible dificulta la competitividad, especialmente frente a productos de otros continentes. Castelló enfatizó, asimismo, el complejo equilibrio entre coste, especificaciones y descarbonización.

López también comentó sobre el desafío de gestionar grandes volúmenes de datos, pero en este sentido resaltó que las nuevas tecnologías permiten predecir oportunidades y aplicar soluciones automatizadas, optimizando el uso de datos para mejorar la eficiencia.

Aplicar la IA en los procesos

En esta línea, Rodríguez subrayó la importancia de la inteligencia artificial (IA) en la estrategia financiera, destacando que la clave para ayudar a sus clientes a descarbonizarse radica en la obtención y utilización de datos. Añadió que es esencial guiar a los clientes en su transición hacia prácticas sostenibles.

En Sacyr también están aplicando tecnologías predictivas en sus proyectos para minimizar el impacto ambiental y social, optimizar plazos y reducir costes. Específicamente, mencionó el uso de IA para predecir el comportamiento geotécnico o predecir el deterioro del firme de las carreteras.

Fàbrega informó que el 77% de sus encuestados creen que la IA y la realidad aumentada (RA) les ayudarán a tomar decisiones de consumo más informadas. Destacó la importancia de alinear la sostenibilidad con el negocio, señalando que Wallapop ha integrado estos principios en su plataforma para fomentar el consumo consciente.

Por último, Blázquez explicó que AWS está comprometida en asesorar a sus clientes sobre cómo ser más eficientes y sostenibles utilizando sus herramientas en la nube, lo cual mejora la eficiencia operativa y reduce la huella de carbono. "La integración de la sostenibilidad en la estrategia de la empresa es la clave".