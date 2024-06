"La principal carencia en la transformación digital es la falta de una visión de 360 grados"

El emprendedor navarro Gorka Jiménez, fundador de Wise Security, ha asumido las riendas de Var Group para su reciente desembarco en España. Esta compañía del grupo italiano SeSa está especializada en ciberseguridad, manufacturing e Industria 4.0, data science y blockchain. Cuenta con 3700 empleados, crece al 22,8% trimestral y facturó 702,6 millones de euros en el primer trimestre de 2023. "No se puede ser reacio a la transformación digital porque no es una opción", nos explica.

Hablan de "simplificar la gestión tecnológica". ¿Cómo se consigue?

En Var Group representamos el One-Stop-Partner de la seguridad y la transformación digital, a diferencia de aquellos proveedores que, al estar especializados sólo en una parte del proceso, acaban perdiendo de vista el proceso en sí. Tenemos una gran oferta tecnológica, pero con una visión cercana y local. Ante todo, somos personas y trabajamos con personas. Una forma de simplificar es mediante un único interlocutor, para ir paso a paso en el proceso de digitalización.

¿Qué objetivos se marcan para España?

No buscamos ser la empresa más importante del mundo, buscamos ser la empresa más importante para el mundo, para nuestro ecosistema. ¿Cómo pretendemos conseguir esto en España? Mediante un crecimiento orgánico de las verticales tecnológicas que ya ofrecemos. Actualmente, nuestra oferta comercial en España abarca principalmente ciberseguridad, industria 4.0, data science, blockchain e identidad digital. Además, estamos desarrollando la implantación e integración de soluciones de terceras partes para medianas y grandes empresas en España y Andorra.

¿Se plantean adquirir proyectos o compañías locales?

El crecimiento inorgánico es vital para impulsar el crecimiento de Var Group, así que la adquisición de proyectos y empresas específicas, desde startups a pequeñas y medianas empresas, será un foco importante de actividad para crecer en España. Queremos penetrar en nuevos segmentos de mercado a través de soluciones tecnológicas muy verticales que creen un alto valor para un nicho específico y que tengan poca competencia.

¿Qué soluciones o herramientas concretas van a ofrecer a las empresas españolas?

Cloud Journey, que comprende estrategias y aplicaciones basadas en la nube; Experiencia Digital, incluyendo comunicación, marketing y análisis; Logística de almacén ERP, soluciones y plataformas; Ciberseguridad integral para resguardar el negocio; Data Science, ya que la información en el núcleo de la revolución digital; Industria electrónica y 4.0, con soluciones integradas desde el diseño hasta la producción electrónica; y tecnología blockchain orientada a soluciones de gestión de identidad.

¿Puede poner ejemplos de lo que pueden conseguir las empresas españolas con sus soluciones?

En el sector financiero, por ejemplo, ofrecemos el desarrollo de software bancario a medida en entorno mainframe: una solución especializada y altamente segura, que cubre las necesidades específicas de estas compañías. Nuestros servicios incluyen el desarrollo de sistemas de procesamiento de transacciones, gestión de cuentas, créditos, pagos electrónicos y cumplimiento normativo. Además, ofrecemos mantenimiento y soporte continuo para asegurar la actualización constante del software en respuesta a las cambiantes demandas del mercado y la regulación bancaria. Es un servicio ideal para bancos que buscan soluciones a medida y altamente fiables.

¿Y en ciberseguridad?

En cuanto a ciberseguridad, ofrecemos las soluciones integrales más avanzadas para detectar las amenazas y reaccionar en tiempo y forma. En España trabajamos con compañías del sector teleco, como Avatel, por ejemplo, desplegando un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC), o entidades del sector asegurador, como Wefox, para quienes realizamos auditorías de Ethical Hacking para evaluar las vulnerabilidades en sus sistemas digitales. Con este tipo de pruebas, las empresas toman conciencia de sus verdaderas vulnerabilidades y se pueden anticipar a los ataques, incrementando la confianza de sus clientes.

Entre sus objetivos, está ayudar a las medianas y pequeñas empresas, ¿cree que se están quedando al margen de la digitalización?

Nuestro foco de negocio no está puesto solamente en las grandes cuentas con alta madurez tecnológica, sino también en las pymes que necesitan un compañero de viaje en su transformación digital. En Var Group creemos firmemente en la democratización de la digitalización y distribuimos soluciones escaladas a las necesidades de las pymes, tanto en materia de ciberseguridad como en el resto de unidades de negocio.

¿Cuáles considera que son las principales carencias de las compañías españolas a la hora de acometer su transformación digital?

La principal carencia en la transformación digital es la falta de una visión de 360 grados. La transformación digital no se puede componer a base de proyectos independientes, sino con piezas de puzle que den un resultado final armonioso y con sentido. Se puede hacer por fases y según prioridades, pero dentro de una planificación integral. La fuerza de Var Group es tener cartera de soluciones integrales. Somos firmes creyentes en dotar de más lado humano a la industria. La tecnología y digitalización reinan y por eso mismo acompañamos en cualquier reto tecnológico sin perder el lado más humano cuando trabajamos.

¿Qué otros valores trasladan desde Var Group a la sociedad? ¿Qué iniciativas de responsabilidad social corporativa tienen pensado llevar a cabo en este país y cómo creen que van a impactar?

Queremos posicionarnos en el mercado español no como un proveedor de tecnología más sino como una marca que se muestre comprometida con el desarrollo del talento desde la igualdad de oportunidades, con mucho empeño en promover el talento femenino en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, etc. Por ejemplo, queremos llegar a acuerdos con universidades o centros de formación para buscar líneas de apoyo, concesión de bolsas de estudio y otras acciones en este sentido.

¿Por qué España es un buen mercado tecnológico? ¿Qué oportunidades ofrece?

El mercado tecnológico en España está en constante crecimiento y ofrece oportunidades interesantes, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la ciberseguridad y la innovación en general. Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga y Bilbao, en el plano industrial, son centros tecnológicos importantes con una fuerte presencia de startups y empresas establecidas. Además, el Gobierno español ha mostrado interés en impulsar la transformación digital, lo que puede crear un entorno favorable para las empresas tecnológicas.

¿Qué consejos ofrecería a aquellas empresas que sean reacias a la transformación digital?

No se puede ser reacio a la transformación digital porque no es una opción. Incluso profesiones totalmente artesanas no pueden darle la espalda. Todo requiere una gestión digital en mayor o menor medida. La transformación digital no solo es facilitadora para grandes compañías, incumbe a todas, porque es la nueva realidad. Es incluso exigible para la interacción con la Administración Pública.

Además de los desarrollos propios, ¿en qué partners tecnológicos se apoyan?

Abarcamos un altísimo porcentaje de las marcas más reconocidas e internacionales de digitalización: AWS, Google, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, Qlik, SAP, Tableau y Talend, entre otras.

¿Qué soluciones específicas de IA tiene Var Group España?

Tenemos una unidad específica de Data Science, que desarrolla soluciones con IA incorporada. Proponemos un patrón de Gestión de Datos que puede involucrar a todos los componentes del negocio. Tenemos casos de éxito en el Sector Viajes, para hacer que los sistemas informáticos sean más eficientes y seguros; en el Sector de Asesoría y Gestión Documental, para gestionar con facilidad el volumen de datos, garantizando accesibilidad inmediata y una reducción drástica de la intervención manual; también tenemos casos de éxito en el Sector Farmacéutico y en el Sector Alimentación, con la reducción del 60% de los plazos de cierre periódico de la contabilidad de gestión gracias a procesos automatizados y simplificados; o en el Sector Moda, con la creación de cuadros de mando estándar para la alta dirección, uniformes para todos, e informes detallados y ad hoc.