Así es como Google Maps resolvió el caso de un accidente laboral

Un accidente laboral es aquel que ocurre durante nuestra jornada laboral, pero esta no necesariamente comienza cuando damos el primer paso por la puerta de nuestra oficina, sino que el trayecto que hacemos desde casa o hacia casa, también entra dentro del cómputo.

El problema es que cuando ocurren y llegan las denuncias, existe mucho debate y polémica sobre cómo demostrar que cuando ocurrió el accidente estabas de camino o volviendo del trabajo. No obstante una pionera resolución del Tribunal de Justicia de Canarias podría solucionar este debate para siempre.

Y es que gracias a la tecnología estamos constantemente conectados, esto tiene aspectos positivos y otros negativos, pero en el caso de esta mujer que tuvo un accidente con el coche, ha sido clave para ganar el juicio.

Todo comenzó cuando una empleada en un hotel de Tenerife, se salió de la carretera con el coche después de que su vehículo hiciera aquaplanning (debido a que la carretera estaba mojada) mientras iba al trabajo. Los hechos ocurrieron sobre las 10:20 de la mañana, y a pesar de que el inicio de su jornada comenzaba a las 12:00 del mediodía, la mujer asegura que se dirigía al trabajo.

Según Google Maps, el trayecto que tenía que hacer esta mujer desde su casa a su trabajo dura 15 minutos en coche, y por ello tras la denuncia la empresa para la que trabaja y la mutua argumentan que no se podía considerar como accidente laboral debido a que no se encontraba de camino a su puesto sino que estaba haciendo gestiones personales. Añadiendo que salir con una hora y media de antelación no era para llegar al trabajo.

No obstante, el Tribunal no compró esta teoría, y usando el mismo método que la defensa de la empresa y mutua, argumentó que si nos fijamos en Google Maps esta empleada cogió una de las rutas que existen para llegar al hotel donde trabajaba y que no se podía argumentar que esta no fuera su ruta habitual.

Además, sobre el tiempo de antelación (una hora y media) los magistrados señalan que los empleados tienen varios motivos por los que llegar con tiempo de sobra a sus trabajos, ya sea porque hay mucho tráfico de camino, tienen que encontrar un sitio donde aparcar o porque necesitan más tiempo para prepararse, como ponerse el uniforme

Y de nuevo valiéndose de Google Maps, señalan que "la manzana en la que se ubica el centro de trabajo tiene pocos o ningún espacio de estacionamiento libre y gratuito, lo que impone la búsqueda de aparcamiento en lugares más alejados".

Debido a que las condiciones y normas de los accidentes laborales no son fijos, y dependiendo de las circunstancias y detalles estas pueden ser más flexibles, el Tribunal de Justicia de Canarias aceptó como accidente laboral este caso debido a los patrones razonables y habituales de este incidente, que habían sido descubiertos a través de Google Maps.