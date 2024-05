¿Por qué WhatsApp no me notifica los mensajes?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel mundial, utilizada por millones de personas para comunicarse diariamente. Y con tantos millones de usuarios usando constantemente la app, es normal que de vez en cuando sufra caídas y errores que imposibiliten su correcto funcionamiento.

No obstante, hay ocasiones en las que WhatsApp no funciona como debería, pero la culpa no es de Meta, sino que somos nosotros mismos o nuestro dispositivo que por alguna razón está fallando. Uno de los problemas comunes que enfrentan los usuarios es la falta de notificaciones de mensajes.

Causas por las que no recibes notificaciones en WhatsApp y su solución

Como decíamos, es importante entender que hay varias razones posibles para que esto ocurra, y cada una requiere una solución específica.

Configura las notificaciones de WhatsApp

Lo primero que debes verificar es la configuración de notificaciones dentro de la propia aplicación. Abre WhatsApp y ve a Ajustes, y pulsa sobre Notificaciones. Aquí, asegúrate de que las notificaciones estén activadas para mensajes individuales, grupos y llamadas.

Activa las notificaciones en tu dispositivo

Además de la configuración de WhatsApp, las notificaciones del dispositivo deben estar correctamente configuradas. En Android, ve a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp > Notificaciones y asegúrate de que las notificaciones estén habilitadas. En iOS, ve a Configuración > Notificaciones > WhatsApp y verifica que Permitir notificaciones esté activado.

Tienes el Modo No Molestar o silencio activado

Otra razón común es que tu dispositivo esté en Modo No Molestar o en silencio. En muchos dispositivos, este modo desactiva todas las notificaciones. Verifica que no esté activado y, de ser así, desactívalo. En Android, puedes hacerlo desde la barra de estado o en Configuración > Sonido. En iOS, ve a Configuración > No Molestar.

Tienes problemas de conexión

Las notificaciones de WhatsApp dependen de una conexión a Internet estable. Si estás en una zona con señal débil o tu Wi-Fi no está funcionando correctamente, es posible que no recibas notificaciones. Asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi estable o de tener buena señal de datos móviles.

Tienes actualizaciones pendientes

Tener una versión desactualizada de WhatsApp o del sistema operativo de tu dispositivo puede causar problemas de notificaciones. Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada desde Google Play Store o Apple App Store. También verifica si hay actualizaciones pendientes del sistema operativo de tu dispositivo y, de ser así, instálalas.