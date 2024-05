Bruselas vuelve a pedir datos a Microsoft por riesgos de desinformación en su buscador Bing

Bruselas da un segundo toque de atención a Microsoft por el uso de inteligencia artificial generativa en el buscador de internet Bing. La Comisión Europea ha vuelto a pedir información al gigante tecnológico ante la sospecha de que su servicio pueda haber contribuido a diseminar noticias falsas, lo que se considera un riesgo ante la llamada a las urnas en Europa el próximo junio.

Concretamente, el Ejecutivo comunitario ha emitido una solicitud de información jurídicamente vinculante a la compañía estadounidense para que le proporcione documentos internos y datos que no fueron proporcionados en el procedimiento anterior. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea pedía información a la firma sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en los servicios Copilot in Bing y Image Creator by Designer, no obstante, todavía no ha recibido una respuesta

Bruselas tiene sospechas de que la empresa podría haber infringido la normativa de Servicios Digitales por riesgos vinculados a la inteligencia artificial generativa que utiliza Bing, como la difusión viral de bulos, así como la manipulación automatizada de servicios que pueden inducir a error a los votantes.

Es por ello que la compañía debe llevar a cabo una evaluación de riesgo de esta herramienta y presentar una serie de medidas ante Bruselas para mitigar tales amenazas. De hecho, la inteligencia artificial generativa es uno de los riesgos identificados por la Comisión Europea en su lista de principios sobre la integridad de los procesos electorales, en particular, para las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio.

Microsoft tiene ahora de plazo hasta el próximo 27 de mayo para proporcionar una respuesta Bruselas. En caso de incumplir esta petición legalmente vinculante podría enfrentarse a multas del 1% de la facturación anual mundial y multas periódicas del 5% de la facturación mundial diaria. A tales sanciones se sumaría otra posible multa del 1% del volumen de negocios mundial por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información.