Del "hola, puedo hablar contigo" al "somos el departamento de marketing": los mensajes que deben alertarte de que es una estafa

Las estafas mediante mensajes se han convertido en un calvario para todos los usuarios, ya que a partir de un simple whatsapp o SMS se puede desencadenar toda una serie de ataques y robos que nos puede dejar sin ahorros y dañar enormemente nuestra reputación.

Prácticamente cada semana conocemos nuevas variantes de este tipo de engaños, aunque lo cierto es que incluso las tácticas más conocidas siguen funcionando y siendo efectivas para los ciberdelincuentes, que logran sonsacar a sus víctimas miles de euros.

Y mientras existen muchas formas de prevención y detección de estos engaños, muchas veces no la logran colar por el hecho de que no estamos familiarizados con cómo empiezan estas estafas y no nos damos cuenta de que nos estamos adentrando en una antes de que sea demasiado tarde.

Por ello en el artículo de hoy, te vamos a mostrar algunos de los ejemplos más comunes de mensajes fraudulentos para que los conozcas y en el caso de que te lleguen sepas detectarlos a tiempo y no caigas en las estafas de los ciberdelincuentes.

Hola, ¿puedo hablar contigo?

Con este simple mensaje, (aparentemente inofensivo) se han desatado estafas que han provocado pérdidas de más de 11.000 euros y problemas legales a sus víctimas. Normalmente, nos escribe un número desconocido con un prefijo extranjero, como alguno de estos, y nos oferta un super empleo, donde tenemos que trabajar poco y ganamos mucho.

Si nos contactan con algo parecido, lo mejor es dejar de contestarles, bloquear y reportar el número de teléfono. Muchas veces, vemos que el nombre guardado en WhatsApp no es el mismo que nos dicen en el mensaje, lo que debería alertarnos, del mismo modo que nos escriban desde Indonesia, Nigeria, Tailandia o países lejanos.

Hola Papa, mi teléfono está roto...

Otro de los ciberataques más comunes y efectivos es el falso mensaje del hijo, aunque hay ocasiones en las que varía y puede ser tu madre, tu hermano o tu pareja, el engaño es hacerse pasar por una persona cercana a ti en apuros de algún tipo.

En este ejemplo nos pasan un número de teléfono para continuar la estafa por WhatsApp, pero hay ocasiones en las que directamente nos piden dinero u otras cosas en ese propio mensaje. El truco que nunca falla para detectar que se trata de un engaño, es estableciendo una palabra clave entre tus familiares y amigos, de esta manera si recibimos un mensaje de este tipo podemos hacer la comprobación a ver si saben la palabra secreta.

Tú banco: tu tarjeta ha sido bloqueada, sigue este enlace para desbloquearla

Teniendo en cuenta que los ciberdelincuentes quieren hacerse con nuestro dinero, muchas veces se hacen pasar por nuestro banco, y se infiltran entre las comunicaciones oficiales que tenemos con ellos, para que les entreguemos nuestras contraseñas y datos para poder robarnos el dinero. Antes de seguir cualquier enlace, comprueba por ti mismo si le ocurre algo a tu cuenta, y ponte en contacto con tu sucursal usando otro método al que te recomiendan en el mensaje sospechoso.

Correos: falta el número de calle para completar el envío...

En otras ocasiones, los atacantes se la juegan con estafas que tienen que ver con servicios que usamos ha menudo, por ejemplo, Correos. Estos juegan con que estas esperando un paquete, e incluso aunque no lo estés esperando muchas veces caemos en la trampa por curiosidad.

Lo que buscan es que contestes su mensaje o accedas a un enlace o página web que parece real, pero que es fraudulenta. Para ello, suelen usar mensajes como "falta el número de calle" o "datos incompletos" para llamar tu atención y que accedas a este sitio donde te robarán.

Empresas de paquetería: su paquete no ha podido ser entregado, debes pagar gastos de aduana...

Debido a que las compras online están en auge, las empresas de paquetería están constantemente trabajando y entregando paquetes a todas las casas, los ciberdelincuentes aprovechan esto y tratan de hacerte picar diciendo que tienes un paquete retenido o algo similar.

Su excusa es que está parado en la aduana, y que tienes que pagar una pequeña cantidad (siempre asequible para que sigas adelante) para poder recibirlo, pero en realidad el enlace que comparten es fraudulento y tan solo sirve para robarte tu información personal y bancaria.

Entidades públicas: DGT tienes una multa pendiente

Para acabar con los tipos de mensajes más comunes, los atacantes muchas veces optan por hacerse pasar por instituciones públicas como la DGT, un hospital, la Policía, Hacienda... Aquí suelen reclamarnos el pago de una multa o que nos falta completar con datos personales algún trámite o pago de algo relacionado con la entidad.

Para no caer en estas estafas es recomendable conocer los métodos de comunicación de estas instituciones y su modo de actuación cuando necesitan información nuestra o que realizamos un pago, por ejemplo, la DGT no te escribe por SMS que tienes una multa.