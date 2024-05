La app de mensajes de Google recibe un nuevo cambio que podría ayudarte a protegerte del spam

Día tras día conocemos nuevas historias de estafas, engaños y robos que se inician a partir de un mensaje de texto, un correo electrónico o un whatsapp. Y es que la ciberdelincuencia ha evolucionado hasta el punto de que cualquier acto online que parece inofensivo puede desencadenar en toda una cadena de desgracias para los usuarios.

Debido a ello, las compañías desarrolladoras de apps, plataformas y demás servicios digitales se han tenido que poner las pilas para ofrecer a los usuarios medidas de prevención y protección de estos ataques.

El problema es que a pesar de todas estas medidas nuevas que se introducen, la mayoría de los ciberataques se basan en la ingeniería social, que consiste en es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para que sea la propia víctima la que entrega la información personal y bancaria que estos están buscando al engañarles al hacerse pasar por personas, entidades y empresas que no son.

Aun así, mientras más medidas estas apps integren menores son las posibilidades de caer en estafas de este tipo, por eso Google acaba de extender una nueva herramienta de seguridad en su app de mensajes SMS.

Se trata de una función que nos mostrará el nombre de los desconocidos que nos escriben, así podrás saber quién te acaba de escribir a pesar de no tener su número guardado, lo que ayudará mucho a combatir y no caer tan fácilmente en spam u engaños de otro tipo.

Aunque cabe destacar un inconveniente, y es que esta medida hay que activarla, por lo que si la otra persona no la tiene activa, no verás el nombre de nadie. Llama la atención este requisito, ya que pierde su eficacia frente al spam, porque la persona que nos contacta sabe que está haciendo algo mal y no van a querer dar su nombre.

Esta función es muy similar a la de WhatsApp, que cuando un número nuevo nos escribe y no le tenemos guardado junto al número aparecerá su nombre de usuario, pues en este caso ocurre lo mismo y al lado del número del teléfono aparecerá el nombre de usuario que tenga este registrado.