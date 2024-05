Rocky se mete a limpiador

En solo una década, los robots aspiradores se han popularizado hasta convertirse en un dispositivo común en la mayoría de los hogares. Estos han ido ganando en potencia y prestaciones y, sobre todo, en comodidad para el usuario, reduciendo su mantenimiento al mínimo. Uno de los mejores ejemplos de ello es el Roborock S8 MaxV Ultra que, tras su presentación en la pasada edición del CES en Las Vegas en enero, llegó a España el pasado 25 de abril. Hemos tenido oportunidad de probarlo unas semanas antes de su lanzamiento y queremos dejar aquí nuestras primeras impresiones.

Podemos decir que estamos ante el equipo más sofisticado de los lanzados hasta el momento por Roborock, con larga trayectoria en esta familia de productos. Aspira, friega, pasa la mopa, puede hacerlo con agua caliente o tibia, se limpia él solito… Todo en él es configurable y su precio -1.499 euros- ya nos hace ver que estamos ante un robot premium, pensado para que nos olvidemos por completo de la limpieza del suelo, con independencia del tratamiento que necesite cada superficie (parquet, tarima, alfombras, baldosas…). Y dispone de un asistente de voz al que han bautizado como 'Rocky', al que podremos pedirle en una veintena de idiomas que regrese a su base, que limpie una habitación concreta, que nos localice a la mascota o nos mande una imagen de ella...

Lo primero que nos sorprende de él al sacarlo de su caja es el tamaño de su base de carga, más grande de lo habitual (40x41x47 cms. de alto). Tiene su explicación: el propio robot es bastante grande (35 cms. de diámetro) y además, en este caso, la estación le sirve para recuperar energía y también para tomar el agua y el detergente que necesita para su próxima tarea. El menor de los depósitos, de 580 mililitros de capacidad- es el del detergente especial que utiliza y que va dosificando. Igualmente, incluye una gran bolsa para ir almacenando la suciedad y de dos depósitos más de agua de más de un litro de capacidad, una limpia y otra sucia. Eso nos permite olvidarnos del robot durante mucho tiempo, si bien todo dependerá del tamaño de la casa, de si hay mascotas, de las rutinas de limpieza que le marquemos...

A diferencia de otros robots que emplean agua, el S8 MaxV Ultra dispone de un sistema que seca la mopa con agua caliente a 60 grados y también todos los conductos internos con un chorro de aire a esa misma temperatura. Así nos aseguramos de que queda limpia y seca y se evitan malos olores, moho… Este es, sin duda uno de los puntos fuertes del dispositivo, que nos evita tras cada lavado tener que extraer esa parte y escurrirla, reemplazarla o secarla al sol... En cambio, al estar hasta tres horas realizando ese proceso de limpieza interna, entendemos que el consumo energético también es algo mayor. Otra gran novedad de este modelo es su cepillo robótico que se asoma para poder aspirar y fregar las esquinas, el FlexiArm.

Nos ha sorprendido durante las pruebas lo rápido que realizó el mapeo de la casa y la exactitud de ese plano, detectando incluso cada tipo de mueble. Nos ha gustado que utiliza sus múltiples sensores y su cámara para apenas rozar cada elemento (pared, obstáculo, mueble…) Ya desde la app específica, elegimos el tipo de estancia de la que se trata (aunque no hemos podido personalizar cada una de ellas) y a partir de ahí sí podemos decidir absolutamente todo lo imaginable que queramos configurar.

De esta manera, podemos replicar en el robot nuestras costumbres o manías al limpiar de forma manual: sabemos que aquí no podemos usar tanta agua porque el suelo es de madera, que en esa zona hay unos cables que no conviene aspirar… Aquí igual, podemos marcar zonas de sombra o de especial precaución, podemos pedirle que en esta alfombra levante su mopa dos centímetros para que no la humedezca o que la cruce sin más… Para que nos hagamos una idea, podemos elegir limpiar cada estancia de una forma distinta eligiendo entre cinco niveles de potencia de aspiración (la máxima de hasta 10.000 pascales), entre cuatro modos de fregado, entre tres temperaturas diferentes del agua (ambiente, tibia o caliente). Son prácticamente infinitas opciones que ofrece este S8MaxV Ultra. También disponemos de cinco rutinas de limpieza preconfiguradas para facilitar esa tarea. Como es tan fácil de cambiar, podemos probar con un modo y a partir del resultado obtenido ir realizando ajustes.

En cuanto a su autonomía, todo depende de lo que le exijamos, pero como ejemplo podemos decir que le pedimos que aspirara y fregara a la máxima potencia una habitación de 16 metros cuadrados y al volver a su base comprobamos que mantenía el 95% de su batería. Al poder reconocer más de 70 objetos distintos, su inteligencia artificial le ayuda a decidir cómo actuar ante cada imprevisto. Entre las funcionalidades más curiosas que hemos visto en el dispositivo más avanzado de Roborock hasta la fecha, está la posibilidad de pedirle a Rocky que nos localice a la mascota cuando estamos fuera de casa o que le haga una foto, incluso podemos activar una videollamada con ella… Igualmente, se puede usar la cámara para echar un vistazo a la casa cuando estamos fuera de ella y comprobar que todo está ok.

Por sus opciones de configuración, por su potencia, por la posibilidad de fregar con agua caliente, por su cepillo robótico desplegable y por su sistema de automantenimiento, podemos concluir que este dispositivo es uno de los más avanzados hasta el momento en su categoría, de ahí su elevado precio, 1.499 euros…