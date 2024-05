Seguridad independiente, solar y con IA para seguir a los intrusos

Los mejores dispositivos son los que mezclan diferentes tecnologías en un único producto. En el caso de la cámara de seguridad eufy SoloCam S340, que hemos tenido oportunidad de probar unas semanas, encontramos Internet de las Cosas, resolución 3K, Inteligencia Artificial y carga solar. La combinación de todas ellas es la que da como resultado un producto muy a tener en cuenta si queremos dotar de seguridad extra y totalmente independiente a nuestro hogar.

La compañía eufy, del grupo Anker Innovations, ha lanzado otros modelos, pero hemos optado por este por su equilibrio entre precio (199,99 euros) y prestaciones.

Estamos ante una cámara de seguridad para exterior que admite todo tipo de configuraciones y que se instala muy fácilmente en la entrada de casa con los tres tornillos y espiches o tacos que incluye en la caja. Como viene acompañada de un panel solar, tampoco tendremos que conectarla a ningún cable de red. Sí será necesario que tenga buena conexión al Wi-Fi de casa para que cuando detecte una presencia extraña nos envíe al móvil en el que hayamos instalado la aplicación específica una alerta y una fotografía o vídeo del intruso de la extensión que le sigamos. Todo eso, en lo que respecta a Internet de las Cosas.

Como viene dotada de Inteligencia Artificial, puede distinguir entre vehículos, personas u otros movimientos y configurar en un nivel de 1 a 7 la sensibilidad de las detecciones y también seguir a esos extraños prácticamente en 360 grados. Sí es importante instalar correctamente la cámara para evitar ángulos muertos y que vigile exclusivamente la zona privada (jardín, entrada de la casa…) porque la Agencia Española de Protección de Datos nos impide grabar zonas públicas. También exige esta norma que, si tenemos trabajadores en ese espacio les advirtamos de la existencia de cámaras y nos autoricen a grabar. Asimismo, la Ley exige que cuando se trate de cámaras conectadas a central de alarmas la instalación deben de realizarla profesionales, pero como en este caso solo está conectada a nuestro móvil, no necesitamos pagar ningún tipo de cuota ni a Eufy ni a una central de alarma.

La SoloCam S340 nos permite configurar cuatro posiciones preestablecidas, algo especialmente práctico si la colocamos en una esquina y queremos ampliar la zona de visión. Además, desde el móvil en cualquier momento podemos girar y ampliar la imagen que capta. Para ello, también dispone de un zoom híbrido óptico y digital 8x. Lo mejor, la resolución 3K y 2K en su cámara dual permite obtener imágenes claras y definidas de los intrusos. Como ejemplo, diremos que hemos podido leer perfectamente la matrícula de un vehículo que se alejaba a cierta distancia. Todo ese material se almacena en modo local -en su memoria interna de 8GB-y accedemos a él cuando recibimos en el móvil la alerta. También dispone de visión nocturna, de luz para sorprender al intruso, de capacidad de grabar audios, de altavoz para mandar nosotros mensajes y de alarma sonora en la propia cámara. Todo ello conviene configurarlo bien en la instalación (muy intuitivo) o irla adaptando a nuestras necesidades.

Establecer rutinas

Desde la aplicación en el móvil, entre otras configuraciones, podemos indicarle a la cámara el tipo de alarma y de notificación que queremos activar cuando estamos en casa o cuando no, si con audio o sin él, personalizar los clips de grabación que queremos recibir, establecer programaciones por horas…

La eufy SoloCam S340 no solo es independiente de cuotas y centrales de alarmas. También lo es de la red, pues una vez cargada la primera vez ocho horas, su batería de 10000 mAh tardó seis días en bajar del 97% de carga. Cuando eso ocurre, entra en juego el panel solar que trae y que conectaremos encima de la cámara. Si esa opción no fuera posible por estar en una zona con sombra, podemos usar un cable que trae para instalar el panel donde sí dé el sol. Le bastará un par de horas de luz solar al día para recuperar el 100% de carga, por lo que no hemos visto necesario en ningún momento volverla a enchufar.

La cámara de seguridad eufy SoloCam S340 realmente ofrece todo lo que podemos esperar de un dispositivo de esta categoría y con la ventaja de la carga solar, que nos permite olvidarnos de instalaciones, así como esa autonomía de central de alarmas. Esto sí nos obligará a gestionar nosotros mismos las grabaciones, para lo que recomendamos consultar bien la normativa, pues recordamos que la Agencia Española de Protección de Datos vive de las sanciones que impone…