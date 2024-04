Un error de Google permitía acceder a cuentas de Gmail sin contraseñas a través de de Android TV

La gran mayoría de ciberataques ocurren por despistes, errores o desconocimiento por parte de los usuarios, y siempre debería ser así, en el sentido de que nuestra identidad y servicios digitales nunca deberían verse afectados por culpa de terceros.

En este caso nos referimos a las apps, webs y servicios que almacenan toda nuestra información con el objetivo de ofrecernos la mejor experiencia posible, aunque al mismo tiempo para sacarle provecho comercial.

Ya que en muchos casos para poder usar el servicio sí o sí tenemos que entregar nuestros datos, y como mínimo queremos que esté bien protegidos. Pues a principios del año pasado el creador de contenido Cameron Gray publicó un vídeo titulado 'Why You Should Never Sign In to Android TV With an Important Google Account' ('Por qué nunca debes iniciar sesión con una cuenta importante de Google') donde señalaba una brecha de seguridad importante.

En concreto, Gray denunciaba de que en todos los dispositivos que funcionaban con Android TV al iniciar sesión en la cuenta de Google, el sistema permitía al usuario acceder a Gmail y a la información de los usuarios.

En su vídeo Gray demostró la vulnerabilidad, evidenciando que cualquier agente malicioso podía acceder a una cuenta de este servicio de Google debido a que el navegador se vincula con Android TV y abre esta aplicación automáticamente, sin solicitar la credencial de acceso.

Si bien esta información apareció en enero, no ha sido hasta después de la intervención del del senador estadounidense Ron Wyden, que urgió "una revisión de las prácticas de privacidad de los proveedores de tecnología de transmisión de TV" que Google se ha puesto a trabajar para solucionar este problema.

La compañía ha aclarado que "la mayoría de los dispositivos de Google TV que ejecutan las últimas versiones de 'software' ya no permiten este comportamiento representado" y que ya está trabajando en la solución correspondiente "para el resto de los dispositivos" que todavía no han podido recibir esta actualización.