NIU KQi Air X: un patinete pensado para todo, incluso para cuando no estás montado en él

Los patinetes eléctricos se han convertido en una parte esencial de la movilidad urbana eléctrica y sostenible, sin embargo, sigue habiendo mucho estigma contra ellos porque muchos lo siguen viendo como un juguete para niños, pero más lejos de la realidad, estos se han convertido en un vehículo ideal para la ciudad.

Son muchas las marcas de patinetes eléctricos que operan en nuestro país, y aunque es cierto que el nombre de NIU puede que no sea tan popular como otros, eso no quita que si estás en el proceso de comprarte uno, dejes de lado las opciones que oferta esta compañía china.

Entre los numerosos modelos que vende la marca, hemos tenido la suerte de probar el recientemente lanzado Niu KQi Air X, un modelo muy completo que sin duda destaca por su peso, ya que la compañía ha logrado reducirlo hasta tan solo 11,7 kg, un 40% que el peso medio de la competencia, gracias a que su composición sea mayoritariamente de fibra de carbono, consiguiendo que portarlo y moverlo de un lado a otro sea muchísimo más cómodo a la par de que lo hace más resistente.

Quizás el peso no parezca algo tan importante, pero si eres usuario habitual y en más de una ocasión has tenido que cogerlo para subirlo a casa (si no tienes ascensor) o simplemente para llevarlo de un lado a otro, este es un aspecto que te interesa.

Y cuando hablamos de un vehículo pensado para la ciudad es porque NIU ha prestado atención y cuidado a varios aspectos de este patinete para que nuestra experiencia de conducción de este sea la mejor posible. Por un lado, este patinete está equipado con todo un sistema de iluminación muy potente, con un faro principal delantero que tiene dos modos y una potencia excepcional.

Pero no es lo único ya que también cuenta con otra luz trasera roja que parpadea cuando frenas para indicar a los vehículos de detrás que lo estás haciendo. Y otra novedad interesante es la aparición de intermitentes, un complemento de seguridad para cuando vamos por la carretera muy importante.

Otro de sus aspectos más destacados es la potencia del motor, que con sus 700W es capaz de ofrecer hasta 50 kilómetros de autonomía a una velocidad máxima de 25 km/hora, lo que sorprende es que es capaz de aguantar esta velocidad incluso en pendientes no muy pronunciadas, algo de lo que pocos patinetes pueden presumir.

El NIU KQi Air cuenta con un sistema de frenado de disco delantero, que tiene el añadido de que es regenerativo, por lo que cada vez que frenas estás generando energía que va para la batería del patinete. Además, destaca también por sus ruedas, unos neumáticos de 9,5 pulgadas que no tienen cámara de aire, lo que los libra de sufrir pinchazos.

Otro aspecto que no podemos pasar por alto, el sistema de encendido y apagado del patinete, que casi parece un coche ya que utiliza los sensores de NFC para poner en marcha el vehículo utilizando una tarjeta.

De esta manera, será como unas llaves de coche que activen el patinete que por un lado tiene el aspecto positivo que lo hace más seguro y difícil de robar, ya que cuando está apagado y alguien lo intenta mover saltará la alarma, pero también te obliga a llevar siempre encima esta tarjeta para poder usarlo, y si te olvida parecerá que estás intentando robarlo.

En definitiva, el Niu KQr Air X, ha sido un patinete muy divertido e interesante de probar, ya que refleja la posibilidad de que los patinetes eléctricos son un medio de transporte más y cada vez más capacitado para la ciudad.