Jabra Elite 10: unos auriculares premium con prácticamente todo lo que podrías pedir

A diferencia de otros productos, el mercado de los auriculares es uno donde la competencia es más grande, lo que supone algo muy beneficioso para los consumidores debido a que las marcas tienen que competir por hacerse con su parte del pastel, y para ello tratan de ofrecer el mejor dispositivo posible al precio más competitivo.

Esto hace que podamos encontrar auriculares repletos de prestaciones que llevan la experiencia de escuchar música o trabajar con cascos a otro nivel, como es el caso de los Jabra Elite 10. La compañía, presentó en septiembre este nuevo modelo de auriculares premium convirtiéndose en el modelo más avanzado que jamás han presentado.

Y lo cierto es que después de probarlos, estos auriculares no dejan indiferente a nadie, ya que los esfuerzos para combinar comodidad, sonido y llamadas han dado sus frutos. Con un modelo in-ear (dentro de la oreja), al principio era algo escéptico, porque no me gustan tanto los auriculares que hay que se meten enteros, pero hay que decir que me han acabado ganando, sobre todo por la seguridad de que no se mueven o están en riesgo de caerse, cosa que sí que pasa con otros modelos.

Pero sin duda lo interesante de estos Jabra Elite 10 son en lo referente al sonido y audio de estos. En primer lugar, porque están equipados con Dolby Head Tracking, una tecnología que no solo permite tener un sonido envolvente, sino que ahora este te acompaña según los movimientos de tu cabeza, lo que mejora notablemente la experiencia.

Por supuesto, estos auriculares también disponen cancelación de ruido activa muy potente y que permite aislarte de tu alrededor estés donde estés al adaptarse al entorno y contrarrestar el ruido exterior.

Al mismo tiempo, son muy buenos para hacer llamadas gracias a los seis micrófonos con los que viene equipado para hacer llamadas más nítidas con una autonomía de seis horas. Y hablando de autonomía, este es otro aspecto donde destacan estos auriculares, ya que incluso después de usarlos durante varias horas con la cancelación de ruido activada, estos siguen teniendo carga, y es que desde Jabra aseguran que duran hasta 27 horas.

Otro de los aspectos que más me han gustado de estos auriculares, es que vienen con un botones de control, que mediante toques puedes cambiar a la cancelación de ruido, de canción o lo que tu quieras porque lo puedes personalizar. Me ha convencido este formato porque Jabra ha optado por un botón y no un sensor, que como ocurre con algunos modelos no siempre pilla bien los comandos.

Por último, cabe destacar que Jabra ofrece una app móvil que, aunque no sea obligatoria, es muy recomendable porque te ofrece muchísimas más posibilidades de personalización y control sobre los auriculares.

Los Jabra Elite 10 están disponibles en hasta cinco colores distintos y los puedes encontrar por un precio de venta recomendado de 249,99 euros desde la tienda oficial de la compañía.