Una vuelta a los orígenes del 'décimo arte'

De vez en cuando, viene bien un regreso a los inicios. Para conocer la intrahistoria de los videojuegos -considerado el 'décimo arte'- basta desandar apenas tres décadas. Nos remontamos, en concreto, al año 1987, cuando vio la luz 'Contra: Operation Galuga'. Quien esto firma tuvo la oportunidad de exprimirlo bien por aquellos tiempos en la primera consola de Nintendo, la NES. Durante unas semanas, hasta que lo conseguimos terminar, de vuelta del colegio, otro amigo y yo teníamos una cita obligada para salvar al mundo de los malísimos Red Falcon. Al parecer, este comando terrorista disponía de unas supuestas armas gravitatorias, que ya por aquel entonces podrían destrozar a toda la humanidad provocando ¡hasta agujeros negros! La cosa, claro, había que tomársela bien en serio… Queda claro que los deberes podían esperar un rato ante tamaña misión.

Ahora, Konami y la compañía especializada en recuperar glorias del pasado 'videojueguil' WayForward han decidido que el 'Contra' merecía una segunda oportunidad. Lo han rehecho desde cero para las consolas de última generación, pero manteniendo todos los elementos que lo convertían en un grande de la acción arcade, del clásico genero de 'corre y dispara'. Como no podía ser de otra manera, la dinámica es de desplazamiento lateral, la tónica habitual en las máquinas recreativas, recuperada también muy recientemente en el último 'Prince of Persia: The Lost Crown', igualmente disfrutada en 'Rayman' o en los clásicos de la saga 'Castlevania'.

Hay que reconocer que ha sido una gran alegría poder disfrutar de nuevo de un juego así, con aquellos mismos escenarios tan variados, desde la jungla a las profundidades del mar o entornos futuristas. Todo ello ha sido enriquecido con una mayor profundidad, detalles y efectos. Ahora, por ejemplo, de fondo encontramos incendios, nuevas atmósferas, elementos que mejoran ese paso fugaz por estos escenarios coloristas.

Aunque podamos emprender la misión en solitario, el juego pide a gritos disfrutarlo en compañía codo con codo en el sofá, ya sea con los amigos de entonces, o enseñándole a nuestros hijos cómo disfrutábamos de los videojuegos treinta y pico años antes de que llegara 'Fortnite'. Así, tenemos el modo historia (1-2 jugadores), el modo arcade (hasta 4 jugadores) y el modo desafío para cuando queramos entrenar en solitario.

El desarrollo es muy simple y 'solo' tenemos que abrirnos paso avanzando hacia la derecha de la pantalla hasta toparnos con el jefe o máquina final de cada fase. Para ello, podemos ir disparando en ocho direcciones y alternando entre dos armas según las cápsulas que vayamos cogiendo. Cada una de esas armas tiene sus peculiaridades. Cuando llevamos unas horas jugando y probándolas, decidiremos cuáles son nuestras favoritas y ya no querremos recoger más cápsulas. Como novedad, se ha introducido algún elemento de rol que nos permite ganar habilidades a cambio de los créditos que vamos obteniendo en el campo de batalla.

Aunque el juego sea de 'corre y dispara', si queremos pasar de pantalla, muchas veces conviene tomarse las cosas con cierta calma y no dejarse llevar por el ritmo frenético que nos intentan imponer las clásicas melodías, también extraídas del juego original. Por un lado, no es necesario acabar con todos los enemigos para poder avanzar y, por otro, muchas veces no todo consiste en disparar sin más, sino en esquivar los ataques que nos lanzan. Y, ojo, tampoco hay que confundir arcade con sencillez, pues en el nivel de dificultad medio (de los tres existentes) se nos exigirá volver al inicio con bastante frecuencia.

En el apartado musical, además de la banda sonora principal de Yuko Komiyama y Norihiko Hibino, a medida que avanzamos también podemos desbloquear varias bandas alternativas como 'Retro Remix' de temas clásicos de 'Contra' a cargo de RichaadEB, Alex Moukala, Jemy Hiiragi, Banjoguy Ollie o Eirik Suhrke, entre otros artistas.

Lo retro sigue bien vigente. Otra buena prueba de ello es el reciente lanzamiento de una réplica en miniatura de la Atari 400 con 25 de aquellos clásicos. Siempre es un placer reencontrase con este tipo de joyas, en las que la jugabilidad y la diversión primaban sobre el resto.