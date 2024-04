La tienda de videojuegos GAME la lía con sus contradicciones en los puntos de fidelización

La popular tienda de videojuegos GAME está viviendo unas complicadas últimas horas, al convertirse en el centro de una polémica referida a los puntos de fidelización que tenían los clientes de este negocio. El problema es que la compañía se ha contradicho a si misma, y ahora está tratando de eliminar las evidencias de que su política ha cambiado sin avisar.

Como parte de su servicio, los clientes de GAME podían acceder a un plan con puntos de fidelización que con el tiempo y realizando compras en la tienda podías ir acumulando para después canjearlos como dinero descontado en otras compras. Según explican en su página web, 400 puntos de GAME equivalen a un euro, y en un principio, y como habían asegurado por redes, estos puntos nunca caducaban.

El problema ha sido cuando la tienda ha actualizado el sistema en el que los clientes pueden ver cuántos puntos tienen, y de la noche a la mañana muchos usuarios han observado que miles de los puntos que tenían acumulados habían caducado.

Estamos hablando de puntos que han ido acumulando durante años y que podrían equivaler a cantidades de entre 50 y 70 euros canjeables en la tienda, no obstante, ahora resulta que están caducados desde diciembre de 2023 y nadie les había avisado de ello hasta ahora.

Al acudir a la página oficial de GAME, se puede leer que "El saldo de puntos tiene una vigencia de un año a contar desde el cierre del año natural en el que se adquieren. Es decir, el saldo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cualquier año". Pero lo que están reclamando los usuarios es que esta política es nueva, y que antes los puntos no tenían caducidad.

Señores, que Videojuegos GAME están borrando TODAS las respuestas donde afirmaban que LOS PUNTOS NUNCA CADUCABAN. Hay que tenerlos bien puestos hacer esto a escondidas sin avisar, porque sabían desde el minuto uno que la gente se les echaría encima pic.twitter.com/660OcoZ1mZ — MrYerout (@MrYerout) April 2, 2024

Tal y como señala este usuario,, pero ahora han borrado la respuesta en la que afirmaban que no lo hacían. Aunque esta no es la única prueba del cambio, ya que en el pasado revistas especializadas también señalaban que según la política de la compañía estos no caducaban.

El problema no es que GAME haya cambiado su política sobre los puntos de fidelización, sino que como reclaman los usuarios lo haya hecho sin avisar ni darle tiempo a los clientes a poder canjearlos. No obstante, la compañía respalda su decisión y señala que aunque esta política no aparecía en las condiciones generales de venta, sí que se podía leer en la página de información sobre los puntos y en el propio contrato que se firma para convertirse en socio de GAME.

Y por si la polémica no estaba lo suficientemente servida en redes sociales, GAME ha enviado ahora un correo informativo a sus socios en el que les explica el cambio en la política de la caducidad. Pero eso no es lo único, ya que también han anunciado que la cantidad de puntos conseguidos por cada euro gastado disminuye, pasando de 10 puntos por euro a seis.

Después de la que se está liando hoy, GAME acaba de mandar un correo notificando los cambios. Además, con uno adicional: la conversión de puntos pasa a ser de 1:10 a de 1:6. Por tanto, ahora recibirás casi la mitad menos de puntos por compra. Si el patio no estaba caliente… pic.twitter.com/900byMtSbE — Nacho Requena (@nachoMoL) April 2, 2024