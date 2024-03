La guerra abierta de 'Call of Duty' se libra también en la pantalla del móvil

Tras un año de pruebas puliendo los últimos detalles gracias a los comentarios de los jugadores, la versión definitiva de la saga 'Call of Duty' llega a los móviles de Android e iOS. Esta versión gratuita se estrena hoy, 21 de marzo, en todo el mundo y, antes de su lanzamiento, ya había logrado 50 millones de predescargas. Entre sus principales atractivos se encuentra la posibilidad de juego cruzado y progreso cruzado entre plataformas con los títulos ' Call of Duty: Modern Warfare III' y 'Call of Duty: Warzone'. Esto significa que una partida que empezamos en la consola o el PC la podemos continuar en el móvil, que podemos librar batallas en campo abierto con otros jugadores con independencia de la plataforma en la que cada uno quiera jugar, y también que cuando alcancemos un logro en una partida, ese avance se verá reflejado en el resto de versiones.

En el desarrollo de este título para móviles, Activision ha puesto a trabajar a varios estudios, entre ellos, al español Digital Legends Entertainment. Uno de sus fundadores y actual CEO, Xavier Carrillo, reconoce a eleconomista.es que "cada aspecto del juego, desde lo más básico como el movimiento, la puntería y el manejo de las armas, hasta otros elementos más complejos como las físicas, las animaciones y el sonido, han sido cuidadosamente diseñados". Nos explica también que han querido huir de la clásica adaptación de consola a móvil para ir más allá y anuncia que "superará las expectativas de los jugadores". De los comentarios de esos 'gamers' que lo han probado antes de su lanzamiento han logrado incorporar, por ejemplo, los controles giroscópicos, algo que asegura mejora el manejo de los movimientos.

'Call of Duty: Warzone Mobile' incluye la posibilidad de disputar partidas multijugador en dos escenarios ya míticos de la saga: Verdansk (en modo Battle Royale para hasta 120 jugadores); y Rebirth Island (en modo Resurgimiento, para hasta 48 jugadores). En el primero, nos movemos por una gran ciudad, combinando sigilo y acción, y tendremos una segunda oportunidad tras caer en combate desde el gulag original. Para ello, deberemos superar una disputa con los otros caídos. En el segundo escenario, más pequeño, nos trasladamos a una isla con prisión incluida, al estilo de Alcatraz. Aquí podremos volver a la partida solo en el caso de que uno de nuestros compañeros siga con vida.

Preguntamos a Xavier Carrillo cuál ha sido el mayor reto de este proyecto: "Que 'Call of Duty: Warzone Mobile' se integre perfectamente con las consolas y el PC es un triunfo significativo para nosotros. Además, también posee un progreso cruzado, una experiencia de Pase de Batalla compartida que promueve la conexión de los jugadores entre dispositivos y conecta hasta 120 jugadores auténticos en una partida sin 'bots', permitiendo jugar con amigos para disfrutar de una acción ininterrumpida y una diversión sin fin".

El juego admite configuración de los controles y del joistick virtual que utilizamos en pantalla para adaptar esos botones a nuestras preferencias. Por otro lado, aunque el modo 'Battle Royale' -que popularizó el mítico 'Fortnite'- es el principal foco de 'Call of Duty: Warzone Mobile', el modo multijugador también nos permite revivir la experiencia clásica de cualquier 'Call of Duty' en varios mapas -Shipment, Shoot House y Scrapyard- y modos -Duelo por equipos, Dominio, Baja confirmada y Buscar y destruir, con sus variantes de extremo.

Carrillo presume de que "los jugadores encontrarán todo lo que les gusta de 'Call of Duty' en sus móviles". Menciona el regreso de los mapas Battle Royale y Multijugador favoritos de los aficionados, la personalización de la munición, el gulag… "Tenemos la oportunidad de llegar a más jugadores que nunca, unificando plataformas tan dispares como consolas, PC y móviles, ofreciendo una experiencia de juego compartida con progresión cruzada y facilitando la interacción social entre jugadores de dichas plataformas", concluye.

2ª temporada de Modern Warfare 3

El lanzamiento de la versión para móviles de 'Call of Duty' llega poco después de la segunda temporada del 'Modern Warfare 3'. Se trata de un pack con el que el juego, lanzado originariamente el pasado mes de noviembre, se actualiza con nuevos contenidos. Añaden por ejemplo, cuatro mapas para el modo Core 6v6, otro escenario de guerra, otra misión de historia para Zombies, el regreso del mapa Fortune's Keep del modo Resurgence, junto con las Partidas Ranked tanto para Multijugador como para 'Call of Duty: Warzone'. Entre otras novedades curiosas, en la tienda encontramos también una adaptación de la saga de muertos vivientes 'The Walking Dead'.

Aunque es cierto que 'Call of Duty' ha ido creciendo año tras año en opciones multijugador y en red, ya sea en el modo Battle Royale, cooperativo, táctico… también hay que destacar el modo campaña para un jugador. En este caso, estamos ante una nueva superproducción, con las clásicas escenas cinemáticas entre operación y operación para ir conociendo toda la historia. Esta vez tenemos que enfrentarnos al temible Makarov y, en general, a todo aquello que huela a Rusia. La trama parece inspirada en parte en la desgraciada guerra lanzada por Putin sobre Ucrania. Incluso en una de sus fases tenemos que evitar que vuelen una gran presa…