Estas son las temáticas sobre las que nunca deberías publicar en redes sociales para evitar problemas

Las redes sociales se han convertido en una parte muy importante de nuestras vidas al ser una de las principales formas en las que nos comunicamos hoy en día. Esta comunicación no tiene por qué ser individualizada, ya que al subir una 'storie' en Instagram en la playa estamos diciendo a todos nuestros seguidores que estamos de vacaciones y mucha más información de lo que pensamos.

Y con el auge de todas estas plataformas, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que cada publicación o gesto en redes sociales puede tener consecuencias, y por ello algo que deberían aplicar todos los usuarios es ser precavidos y anteponer su seguridad y privacidad a unos cuantos 'me gustas'.

Esto ha llevado a que hay ciertos temas sobre los que es mejor no publicar nunca, ya sea por tu ciberseguridad o por las consecuencias que pueda tener en nuestras vidas, ya que aunque creamos que no, todo lo que publicamos en internet deja de ser nuestro y está al alcance de cualquiera, aunque pensemos que no.

Aunque suene confuso, mientras menos información personal compartamos por redes mejor, ya que sin querer quizás estemos compartiendo datos que luego pueden ser utilizados en nuestra contra para robarnos o estafarnos.

Por ejemplo, muchas personas crean contraseñas usando el nombre de su pueblo, de su perro o con el año que nacieron, y todo esto es información que de manera directa o indirecta mucha gente publica en sus redes. Lo mismo con compañías o servicios que usamos, un ciberdelincuente podría recopilar esta información y tratar de estafarnos haciéndose pasar por ellos gracias a la información que hemos compartido.

Cuidado con las fotos que subes

Las fotos que subes a tus redes sociales no solo te pueden afectar a ti, sino que si en ellas salen otras personas también las podrías estar condicionando de alguna manera, por ejemplo, subes una foto tomándote algo en un bar con amigos, y una de ellos le había dicho a su otro grupo que se encontraba mal y que no podía llegar, por culpa de tu foto este podría tener problemas.

Lo mismo ocurre con compartir fotos de que te vas de viaje o que ya lo estás, porque sin querer está indicando a los ladrones de que tu casa está sola. Y a su vez, debemos tener cuidado con no solo fotos, sino también comentarios u opiniones relacionadas con nuestro trabajo.

Piensa que cualquier miembro de tu empresa puede terminar por verlo, incluso si no tienes a nadie como contacto directo, por así decirlo, y aunque pienses que no, los jefes suelen mirar más de lo que creemos nuestras redes sociales por lo que un comentario desafortunado podría convertirse en un despido.