Enrique Puertas (Universidad Europea): "Muchas empresas buscan el talento especializado en IA en otros países"

Sin duda, la tecnología ha revolucionado todos los sectores de la sociedad. En el mundo empresarial, abrazar estas nuevas tendencias puede suponer la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Es el caso de la Inteligencia Artificial que permite a las empresas, entre otros beneficios, automatizar procesos, analizar grandes cantidades de datos o mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, la escasez de talento sigue siendo uno de los principales retos.

Por ello, elEconomista.es, junto a la Universidad Europea, ha lanzado el curso Inteligencia Artificial en la gestión de la empresa, que tiene como objetivo enseñar a implementar estrategias basadas en IA, para reconocer áreas específicas dentro de la empresa donde puede ser aprovechada para mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones. Este curso muestra tecnologías y estrategias clave de IA, así como herramientas y plataformas de IA disponibles en el mercado, así como las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Enrique Puertas, profesor de Inteligencia Artificial y Big Data de la Universidad Europea, explica por qué la IA es clave en el futuro de las empresas.

¿Hasta qué punto hemos descubierto el potencial de la IA en el entorno empresarial?

La Inteligencia Artificial (IA) no es un concepto nuevo, ya que apareció en los años 50 junto con los primeros computadores. Sin embargo, su aplicación en el entorno empresarial está comenzando a despegar en estos últimos años, impulsada por los avances de la IA generativa y el Deep Learning. Hasta hace aproximadamente una década, la IA estaba relegada al ámbito de la investigación y de las universidades. Aunque todo el mundo hablaba del enorme potencial que tenía, la inmensa mayoría de las empresas no terminaban de ver su beneficio o no veían la tecnología lo suficientemente madura como para sacarla de los laboratorios e incluirla en los procesos de la empresa. Y en el fondo esas reticencias estaban justificadas, ya que la IA adolecía de problemas de escalabilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos, no funcionaban bien cuando se introducía en entornos cambiantes del mundo real, o tenía problemas de integración con los sistemas de información existentes.

Sin embargo, todo eso ha empezado a cambiar en los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo importante para trasladar los modelos de IA al sector empresarial con tecnologías como la computación en la nube, que han ayudado a reducir la fricción que supone el integrar la IA con los sistemas actuales de las empresas a la par que redecir lo costes de implantación y se han creado modelos de IA Generativa que ahora sí se ven como sistemas que aportan valor al negocio mejorando la productividad y/o reduciendo costes.

A pesar de ello, en el 2022 apenas un 12% de las empresas en España usaban de forma habitual la Inteligencia Artificial (datos del Observatorio Nacional de Tecnología y sociedad), por lo que no se puede decir que las empresas estén usando la IA de forma generalizada (el hecho de que España sea un país de pymes no ayuda a esta adopción).

¿Será indispensable su uso para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia?

En un mundo cada más conectado y competitivo, el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia en las empresas no será algo opcional. Se habla de que estamos inmersos en una revolución que va a cambiar la sociedad de forma similar a como lo hizo, por ejemplo, la aparición de Internet. En su momento, cuando apareció internet, hubo empresas que supieron ver que el futuro iba por ahí y dieron el salto a la web mientras que otras pensaron que eso de internet iba a ser una moda pasajera y que no iba a afectar en nada su negocio. Ahora ya sabemos que etas últimas se equivocaron y lo pagaron muy caro. Con la IA puede ocurrir exactamente lo mismo. Las empresas que incorporen la IA a su negocio navegarán hacia el futuro de la empresa a bordo de un transatlántico, mientras que las otras estarán usando una barca con remos.

¿Qué áreas de una empresa son más proclives a poder mejorarse con IA?

En un momento en el que cada día parecen nuevas soluciones basadas en Inteligencia Artificial, prácticamente no hay área de la empresa que no pueda verse beneficiado por esta tecnología, pero si hay que mencionar algunas, las áreas que ahora mismo pueden ya beneficiarse del uso de la IA son por ejemplo todo el área de Recursos Humanos (selección de personal, retención de talento, formación, etc.), atención al cliente (resolución de problemas, automatización de trámites,…), detección y prevención de fuga de clientes, optimización de procesos (de producción, facturación, stock, etc.), generación automática de documentación, marketing (generación y automatizada de campañas, imágenes, videos, etc.), por mencionar solo algunas en donde se puede ya aplicar.

¿Cuáles son las tecnologías que están más extendidas en el mundo empresarial?

Si hablamos de Inteligencia Artificial, aunque es algo que depende mucho del sector, lo más extendido podría ser todo lo relacionado con la búsqueda de documentación (la tecnología que es la base de los buscadores de internet), pero aplicada a la documentación de la empresa (CVs, manuales técnicos, facturas, contratos, etc.). También está bastante extendido el uso de la visión artificial en el sector industrial en los procesos de producción y detección de anomalías y defectos.

¿Cuáles son los principales problemas de seguridad que plantea el uso de la IA?

Aunque la Inteligencia Artificial puede aportar muchos beneficios a la empresa, también es cierto que plantea numerosos retos, uno de ellos el de la seguridad. La seguridad puede verse comprometida por el uso que se haga de la Inteligencia Artificial, tanto dentro de la empresa, como por el uso por parte de terceros malintencionados que quieran comprometer la seguridad de la empresa.

Si hablamos de los riesgos de seguridad por el uso de la IA dentro de la empresa, los primeros que siempre se comentan son los relacionados con los sesgos y las consecuencias que estos puedan tener a la hora de tomar decisiones, pero existen otros muy relacionados con la automatización y la generación automática de contenidos: Hay empresas que están recurriendo a la IA para generar de forma automatizad el código de programas que resuelvan una determinada tarea dentro de la empresa, sin la necesidad de tener que recurrir a un equipo de desarrollo de software. Esto, que puede ahorrar muchos costes, a la larga puede suponer un riesgo si el código creado por la IA presenta agujeros de seguridad que puedan luego ser explotados por hackers maliciosos para tener acceso a los sistemas de información empresarial.

Luego por otro lado tenemos los riesgos derivados del uso de la IA que puedan hacer agentes externos malintencionados para encontrar vulnerabilidades en los sistemas de información de las empresas o para generar elaborados ataques de suplantación de identidad (los famosos correos maliciosos conocidos como phishing). Hoy más que nunca es necesario que todos los trabajadores estén concienciados de los riesgos y que se les proporcione formación específica y periódica para evitar sustos.

¿Qué papel juega la ética en este nuevo escenario?

Teniendo en cuenta un contexto en el que cada vez aparecen nuevos algoritmos, modelos y casos de uso de la IA, y que la regulación maneja sus propios tiempos, mucho más lentos que los de los desarrollos tecnológicos, el establecer una autorregulación en el uso de la IA teniendo en cuenta principios éticos, es un elemento clave y muy importante a tener en cuenta. Hemos hablado ya antes de los sesgos existentes que pueden tener los algoritmos de Inteligencia Artificial, muchos de ellos entrenados y desarrollados en países de fuera de la Unión Europea y por tanto con con normativas y costumbres muy distintas a las europeas.

Por eso, muchas empresas están abogando por un uso de la Inteligencia Artificial que respete los principios básicos de equidad e igualdad. Porque un algoritmo no tiene el "factor humano" a la hora de tomar decisiones, y por tanto puede tomar decisiones correctas, coherentes con lo que se ha hecho en el pasado, pero fuera de lugar hoy en día.

Por ejemplo, un sistema de Inteligencia Artificial creado para asesorar en la contratación de personal, y que nos sugiere cuál debería ser la oferta económica más adecuada a un candidato, que sea lo suficientemente atractiva como para que no prefiera irse a trabajar a la competencia, pero que no sea demasiado alta para no estar "sobrepagando" al trabajador, podría recomendar cantidades distintas dependiendo de si el candidato es hombre o mujer, ofreciendo menos salario a ellas. Desde el punto del algoritmo, sería perfectamente normal porque ha aprendido con un histórico de datos de salarios que podría tener ese sesgo, pero obviamente en la empresa hay que velar por que eso no ocurra.

¿En España tenemos los profesionales suficientes para abordar esta transformación?

Otro motivo para formarse en IA es la escasez de profesionales en esta área, por lo que los salarios que se ofrecen suelen estar por encima de la media. Y es que en España ocurre como en la mayoría de países de nuestro entorno, la demanda de este tipo de profesionales es muy superior al número de personas formadas en esta área, con el agravante de estar compitiendo en muchos casos con empresas de otros países. Porque ahora muchas empresas están buscando profesionales en otros países, ofreciendo la posibilidad de teletrabar en remoto, y en eso España se encuentra en una situación de desventaja porque en general los salarios que se ofrecen en España no pueden competir con los de otros países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, por nombrar solo algunos.

¿Qué puede ofrecer al profesional un curso como el de la Universidad Europea?

Teniendo en cuenta que la Inteligencia Artificial es un área cada vez más presente en las empresas y que va a ser clave para el futuro de éstas, contar con una formación solida en este campo se ha convertido en una oportunidad laboral muy interesante. Además, existen varias opciones para formarse en Inteligencia Artificial dependiendo del background previo que tengamos.

¿Por qué es importante seguir formándose en este campo?

Incluso para los perfiles no técnicos, es importante formarse en Inteligencia Artificial. El uso de las herramientas de IA se va a convertir en algo habitual, por lo que si queremos seguir siendo competitivos en nuestro puesto de trabajo, es necesario estar al día en cuanto al funcionamiento de estas tecnologías. Coma se dice muchas veces, la IA no va a sustituir al que trabaja en el sector X, pero sí lo hará otra persona que trabaje en ese sector y sepa de Inteligencia Artificial.