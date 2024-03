¿Por qué algunas apps me han dejado de funcionar en Fire TV?

Hoy en día todos los nuevos dispositivos electrónicos que se lanzan al mercado, son inteligentes, lo que quiere decir que son capaces de conectarse a internet y ofrecer muchas más funciones y herramientas que los aparatos que no lo son.

Pero lo cierto es que no hace falta siempre tener el equipo más novedoso para disfrutar de las ventajas que nos ofrece la tecnología y, por ejemplo, puedes convertir tu viejo televisor en una Smart TV con tan solo comprarte un Amazon Fire TV.

Esta es una alternativa por la que muchas personas han optado, y es que con este dispositivo podemos descargar múltiples apps de streaming, controlar determinados equipos conectados o conversar con Alexa. Pero las intenciones de Amazon son ir mucho más allá y ofrecer una experiencia mucho más completa para los usuarios.

Por ello trabajan constantemente en introducir nuevas funcionalidades, y mientras que normalmente aciertan, lo cierto es que en esta ocasión se han equivocado. Esto es porque en la última actualización del Fire TV por motivos de seguridad, la compañía ha retirado la posibilidad de establecer conexiones locales mediante ADB, algo fundamental y propio y de todos los dispositivos basados en Android.

Android Debug Bridge (ADB) es una herramienta de programación utilizada para la depuración de dispositivos basados ??en Android que permite enviar y ejecutar comandos de forma remota. El problema es que sin ADB, los usuarios del Fire TV han reportado que numerosas apps han dejado de funcionar debido a que algunas necesitaban esta función para liberar espacio de almacenamiento interno.

Al parecer, Amazon no ha notificado a los desarrolladores del cambio, por lo que no les ha dado oportunidad de actualizar las apps y cambiar su funcionamiento para que no se dieran los problemas que ha habido.

Esta función ha dejado de estar disponible a partir de las versiones 7.6.6.9 de Fire OS 7 en Fire TV Stick y Fire TV Cube, aunque tampoco aparece en Fire OS 8 a partir de la versión 8.1.0.3 de dispositivos como el Fire TV Stick 4K y 4K Max.