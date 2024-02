Cómo instalar HBO Max en Fire TV Stick

Hay muchas maneras para hacer que tu televisión, a pesar de que en un principio no sea inteligente, pueda considerarse como tal. Entre las más populares y sencillas está la del Fire Stick TV, un dispositivo de Amazon que mediante la conexión a internet actúa como nexo de unión entre la televisión y otros dispositivos conectados.

Por ello es normal que si tienes un Fire TV Stick quieras aprovechar al máximo y tener todas las apps posibles, y si la que quieres es la de HBO Max, pero por mucho que la hayas buscado no has logrado encontrarla para descargar tenemos buenas noticias para ti porque te vamos a enseñar a instalarla.

Primero, es importante destacar que HBO Max no está disponible directamente en la tienda de aplicaciones de Amazon para Fire TV Stick, por eso seguramente no la has encontrado. Sin embargo, hay un método alternativo para instalar la aplicación en tu dispositivo y hoy te damos los pasos a seguir para conseguirla.

1. Habilita la instalación de appsde fuentes desconocidas

Aunque esta función suele estar desactivada por seguridad, es la única manera en la que puedes conseguir HBO Max. Para hacerlo debes ir a la Configuración de tu Fire TV Stick, buscar el apartado de Dispositivo y seleccionar Opciones para desarrolladores, en este momento deberás habilitar también la opción de Aplicaciones de fuentes desconocidas y ya podrás descargar apps fuera de la tienda de apps.

2. Descargar e instalar la aplicación Downloader

Lo siguiente que tendrás que hacer es ir a la pantalla de inicio y buscar la app de Downloader y descargala.

3. Descargar el archivo APK de HBO Max

Una vez instalada Downloader, abre la app y ve a la barra de direcciones que aparece. En este momento ingresa la URL del archivo APK de HBO Max, este le puedes encontrar en sitios web confiables de terceros o donde quieras, o simplemente escribe "HBO Max APK" y busca un enlace seguro.

Cuando tengas la APK descargada en tu dispositivo, tan solo tendrás que instalar la app, iniciar sesión con tu cuenta de HBO Max y ya tendrás todo listo para disfrutar de todas las películas y series que ofrece este servicio

Es importante recordar que la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas y la descarga de archivos APK pueden representar riesgos potenciales para la seguridad de tu dispositivo. Por lo tanto, es crucial obtener el archivo APK de fuentes confiables y asegurarte de que tu dispositivo esté protegido con un software antivirus actualizado. Además, ten en cuenta que este método puede no ser oficial y que HBO Max y Amazon pueden modificar la disponibilidad de la aplicación en Fire TV Stick en el futuro.